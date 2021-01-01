للكبة السوري والكفتة المقلية.. وصفات شهية لعمل اللحم المفروم



لازانيا باللحم المفروم لازانيا باللحم المفروم





تحتار الكثير من ربات المنزل في طرق مختلفة لعمل وصفات شهية لعمل اللحم المفروم



وصفات شهية لعمل اللحم المفروم

لازانيا باللحم المفروم

المكونات

لحم مفروم ـ علبة لازانيا ـ حبات طماطم ـ ثوم ـ تابل ـ فلفل أسود ـ ملح ـ رند ـ زيت ـ هريسة عربي ـ زبدة ـ فارينة – ملعقة طعام طماطم معجونة – جبن (حسب الرغبة) – ملعقة كبيرة زبدة – ثلاث ملاعق فارينة – كوب حليب .

طريقة التحضير

تسلق الطماطم في الماء ، تنزع قشورها ،ترحى جيّدا ، توضع في إناء جاهز للطبخ، يضاف إليها قليل من الطماطم المعجونة ،الزيت ،الثوم التابل ،الفلفل الأسود ،الهريسة العربي ،اللحم المفروم ،يحرّك جيّدا ويترك على النار مع إضافة القليل من الماء إلى أن تجهز .

لتحضير صلصة البشاميل (Sauce béchamel) نضع ملعقة كبيرة من الزبدة مع ثلاث ملاعق فارينة في إناء على النار، تحرك جيّدا، يسكب فوقها كوب الحليب وتترك على النار حتى تتحول إلى كريمة متماسكة .

يأخذ طبق مربع توضع فيه قطع اللازانيا مع قليل من الزبدة ، يسكب فوقها صلصة اللحم المفروم ، يوضع فوقها من جديد قطع اللازانيا ، ويسكب فوقها صلصة البشاميل ثم تكرر هذه العملية إلى أن تنفذ كل الكمية .



تغطى طبقة اللازانيا الأخيرة بالجبن، توضع في الفرن على حرارة 180درجة لمدة 20 دقيقة ثم تقدم بالهناء و الشفاء .

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الكبة السوريثلث كوب من البرغلنصف كيلو لحم مفروم2 حبة بصلنصف ملعقة صغيرة بهاراتنصف ملعقة صغيرةقرفة2 ملعقة طعام من الدقيق2 ملعقة صغيرة زيت زيتون2 ملعقة طعام من الجوز المفرومملعقة صغيرة من البقدونس المفروم2 ملعقة صغيرة صنوبرملح "حسب الرغبة"فلفل "حسب الرغبة"طريقة التحضير..في البداية قومي بتغطية البرغل بالماء المغلي واتركيه لمدة 5 دقائقصفى البرغل جيدا من الماء مع الضغط عليه للتأكد من إزالة الماء تماماوزعى البرغل على المناشف الورقية لامتصاص أي رطوبة زائدة.أضيفى البرغل الى نصف كمية اللحم المفروم الموجودة وبصلة مبشورة ، ونصف ملعقة قرفة ، والدقيققومى بعجن المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح ناعمة،ويُتبّل المزيج جيداً بالملح والفلفل ويُبرّد لمدة ساعة.سخنى زيت الزيتون في مقلاة ثم أضيفي البصلة الأخرى وشوحيها على نار هادئة لمدة 3 دقائق حتى يصبح البصل طرياً.أضيفي الكمية المتبقية من اللحم المفروم مع البصل وملعقة صغيرة من كل من البهارات والقرفة، ويُقلب المزيج على نار هادئة لمدة 6 دقائق حتى يصبح اللحم ناعمافي وعاء جديد انقلى اللحم مع الصنوبر المفروم ناعما ثم اضيفي البقدونس مع القليل من الملح والفلفل.اغمسي يديك في الماء وقومي بتشكيل خليط البرغل على شكل بيضاوي، ويوضع بشكل منتظم في صينية الفرن.باستخدام ملعقة صغيرة ضعي خليط اللحم في وسط البرغل المفرود على الصينية، وقومي بلف خليط البرغل حول خليط اللحم على شكل دائري، مع التأكد من أنه مغلق تمامًا، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.بعد مرور ساعة .. ضعي صينية البرغل في الفرن على درجة 375 لمدة 30 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.طريقة عمل الكفتة المقليةالمقادير1 كيلو لحم مفروم2 ثمرة بصل مفرومة1 بيضة1 كوب بقسماط مطحون2 ملعقة صغيرة ملح2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون1 ملعقة صغيرة زنجبيل1 ملعقة صغيرة قرفة2 ملعقة صغيرة شطةخطوات التحضيرفي بولة كبيرة الحجم ضعي اللحم المفروم و البصل و البقسماط و قلبي جيدا.اضيفي البيض الى مزيج اللحم المفروم ثم تبليها بالملح و الفلفل و الزنجبيل و القرفة و الشطة و قلبي حتى تمام الاختلاط.اتركي اللحم في التتبيلة لمدة 40 دقيقة.سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.قومي بتشكيل مزيج اللحم الى اصابع ثم ضعيها في الزيت الساخن لتتحمر.قدمي الكفتة مع المكرونة و السلطة.