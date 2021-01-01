طريقة عمل الشاورما السوري .. أسرار وتكات زي المطاعم



طريقة عمل الشاورما السوري طريقة عمل الشاورما السوري



تعد الشاورما السوري من الأكلات اللذيذة والتي يعشقها الكثير ولذلك يقدم صدي البلد أسرار وتكات عمل الشاورما السوري و طريقة تحضير بالتفصيل الشاورما السوري لتقديمها في المناسبات والسهرات.







ونقدم لكي اليوم وصفات مختلفة وشهية لشاورما الفراخ.

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1- الشاورما السوريمكونات الشاورما السورينصف كيلو صدور دجاج مخلية ( مقطعه شرائح رفيعه )1 علبة زبادي1 ملعقة صغيرة ( ثوم مفروم ناعم )1 ملعقة صغيرة فلفل أسود½ ملعقة صغيرة سماق1 ملعقة صغيرة بهارات فراخ½ ملعقة صغيرة كاري ( يضاف فقط لشاورما الفراخ )1 ملعقة كبيرة بهارات شاورما ( كيس بهارات شاورما )نصف كوب عصير برتقال1 ملعقة كبيرة طحينة1 ملعقة صغيرة سكرنصف ملعقة صغيرة شطةنصف كوب عصير برتقالأقل من نصف كوب خلربع كوب عصير ليمونملح ( حسب الرغبة )خضروات الشاورمانصف كوب طماطم ( بدون بذر مقطعه جوليان صغير )بصلة كبيرة مقطعة ( جوليان رفيع )نصف كوب بقدونس ( مفروم ناعم بالسكينهة)طريقة تحضير الشاورما السوريتُقطع صدور الدجاج شرائح طولية ( نضعها فى مصفاة لنتخلص من أى سوائل فيها )فى طبق عميق نضع الثوم والطحينة والخل وعصير الليمون ( نخفقهم جيداً )ثم نضيف الزبادي ( نخفقهم معا )ثم نضيف لهم عصير البرتقال ( نقلب الجميع جيداً )نضع شرائح الدجاج فى بوله نضيف لها كل البهارات ( نقلبهم جيداً )نضيف لهم خليط الطحينة والزبادي ( نقلب جيداً )نغطى البولة تترك فى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل( يفضل ليلة قبل تحضيرها )قبل تحضير الوصفة بساعة ( نضع الشاورما فى مصفاه تحتها طبقنتركها جانباً تصفى كويس أى سوائل فيها )بعدها فى مقلاه كبيرة على نار عالية نضيف الزيت ( يترك يسخن جيداً )ثم نضيف شرائح الدجاج ( يترك بدون تقليب 10 دقائق )بعدها نقلب باستمرار لحد لما تجف الشاورما من أى سوائلويتغير لونها وتتحمر ( اطرفها تكتسب اللون الدهبى )فى صينية نضع البصل ويقلب مع قليل من الزيت وملعقة صغيرة سكرندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً تحت الشواية نشوى البصل قليل ( يحمر أطرافه )نضيف الطماطم على البصل ( دون تقليب نفردهم فوق البصل )ندخل الصينية مرة أخرى تحت الشواية نشوي الفلفل والطماطم ( مثل البصل )بعدها نضهم للشاورما بعد لما تبردونضيف البقدونس المفروم ( نقلب الجميع معا )تقدم الشاورما فى العيش السوري ( أو الفينو أو الكيزر ) مع التومية وسلطة الطحينة والخيار المخلل