لمواجهة زيادات كورونا.. تشديدات على مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة

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صورة الخبر: مستشفيات جامعة القاهرة
مستشفيات جامعة القاهرة


اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع مدير المستشفيات الجامعية وأمين عام الجامعة، لمتابعة التكليفات التي وجه بها في مشروع تطوير المستشفيات ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات الجامعية، وتوافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، آخر المستجدات بالمستشفيات الجامعية واستعدادها لمواجهة أية زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية الأطقم الطبية، والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة.

واطلع الدكتور محمد الخشت، على تقرير أداء المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار، والعناية بمرضى حالات الطواريء، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي وجاهزيتها لخدمة المرضى، ومراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

المصدر: elbalad

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