

Dr.Fone.. كل ما تحتاجه للحفاظ على محتويات هاتفك المحمول بنسبة 100% Dr.Fone.. كل ما تحتاجه للحفاظ على محتويات هاتفك المحمول بنسبة 100%

هل ترغب في اقتناء هاتف جديد ومميز، ولكن ينتابك قلق شديد من كيفية نقل البيانات من هاتف لآخر، خاصة وأن لدى جهازك القديم مشكلة ما في الاحتفاظ بالبيانات بشكل مستمر؟



غالبًا ما يعاني الكثيرون من توقف الهاتف المفاجئ وربما فقدان البيانات، وهنا لابد من الاسترسال في خطوات صحيحة ومنظمة من أجل استعادة بياناتك، وكذلك نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد الذي تم اقتناؤه، ولكن قد يكون عدم الأمان أو اختراقات الخصوصية هي أحد أسباب عدم رغبتك في ذلك، الآن إليك كل ما تحتاج إليه من نقل بيانات الهاتف إلى هاتف آخر دون فقدان أي بيانات بكل سهولة مع الخصوصية التامة فقط من خلال تطبيق Dr.Fone الشهير.



ما هو تطبيق Dr.Fone؟

إنه التطبيق المثالي الذي يمكنه حل العديد من المشكلات التقنية التي تواجه هاتفك، خاصة إذا فقدت كلمة المرور الخاصة بهاتفك وتود أن تحصل على كافة الملفات والبيانات الموجودة به ولكنك لن تتمكن من فتح الهاتف، وربما قد يصادفك تعطيل مفاجئ لجهاز الهاتف الخاص بك وعدم قدرتك على استعادة الملفات التي تستخدمها، أما إذا كنت تمتلك هاتفًا جديدًا وتود أن تتعرف على كيفية نقل البيانات من هاتف لاخر بسهولة وفي أقل وقت.

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كل تلك المشكلات التقنية وأكثر فقط يمكنك التخلص منها بأقل الخطوات وبدون إهدار للوقت والمجهود من خلال تطبيق Wondershare Dr.Fone الشهير، الذي يسمح لك بمساحة مميزة من الخصوصية والسرية التامة لكل بيانات جهازك.وظيفة تطبيق Dr.Foneلدى تطبيق Wondershare Dr.Fone وظائف متعددة لحل العديد من مشكلات الهاتف، وإليكم ذلك:Dr.Fone - WhatsApp Transfer• يمكنك من خلاله نقل دردشات الواتساب الخاص بجهازك إلى أي جهاز آخر بأقل مجهود.• يساعدك على نقل الملفات التي توجد على تطبيق واتساب بكل سهولة.• يمكنك من خلاله أيضًا نقل كافة الملفات الموجودة على جهازك.• يمنحك نسخة احتياطية كاملة لكل دردشاتك بأقل وقت وبأسهل الطرق الممكنة.• يمثل لك أمان تام؛ حيث يمكنك نقل كافة ملفاتك بدون خسارة أي جزء منها أو تلفه.• نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد بكل أنواعها، ومن ذلك الصور والملفات والمقاطع الصوتية والمرئية وغير ذلك من الملفات الأخرى.• يساعدك أيضًا على نقل كل الملفات التي تخص كافة التطبيقات الأخرى مثل فايبر ولينك وغير ذلك بسهولة ودقة متناهية.Dr.Fone - System Repair• إنه الاختيار الأمثل من أجل إصلاح المزيد من المشكلات التي تواجه جهاز الهاتف الخاص بك.• يساعدك على كيفية نقل البيانات من هاتف لاخر بدون تلف أي جزء منها.• خطوات بسيطة وسهلة تساعدك على إصلاح كافة المشكلات التي تواجه هاتفك.• في حالة ظهور شاشة سوداء وصعوبة التعامل مع الجهاز أثناء ظهورها، إذًا أنت بحاجة إلى Wondershare Dr.Fone الشهير.• مثالي جدًا للمبتدئين في المجال الإلكتروني، لإصلاح العديد من مشكلات الهاتف المحمول.• يساعدك على نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد بدون تلف أي بيانات أو ضياعها.• يساعدك على الترحل بين إصدار أقدم دون نقصان أي بيانات أو ملفات.• يمتلك واجهتين لإصلاح العديد من المشكلات التقنية وهما:o الوضع المتقدم.o الوضع القياسي.• يساعدك أيضًا على حل مشكلة ظهور الشاشة البيضاء التي تتسبب في فقدان العديد من مشكلات الهاتف.• كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:o توصيل الهاتف بالكمبيوتر، بعد تشغيل تطبيق Dr.Fone على هاتفك.o ابدأ بتحميل البرنامج الثابت المناسب لجهازك، سواء كان القياسي أو المتقدم.o قم بالبدء في إصلاح الأعطال بشكل سريع وسهل.Dr.Fone - Screen Unlock• يمكنك باستخدام Dr.Fone أيضًا بالإضافة إلى نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد، فك الهاتف بدون كلمات المرور، بأقل وقت وأبسط الخطوات.• لا يحتاج إلى مهارات متعددة لتشغيله.• يساعدك على التخلص من كلمة المرور التي لا تستطيع تذكرها بسهولة، والتي قد تعطل جهازك إذا أدخلتها بطريقة خاطئة.• يمكنك من خلال تطبيق Wondershare Dr.Fone استعادة كافة بيانات الجهاز المغلق بكلمة مرور مفقودة، دون أن يفقد هاتفك أي بيانات.• كما يساعدك على فك رموز المرور الخاصة بـ iCloud.• كما يمكنك أيضًا تسجيل حساب جديد على iCloud بكل سهولة عبر تطبيق Dr.Fone العملاق.• ملائم لفك كل أنواع شاشات القفل المختلفة.Dr.Fone - Phone Transfer• إنه الاختيار المثالي لنقل بيانات الهاتف إلى هاتف آخر بأكثر من 8000 إصدار مختلف.• متوافق مع العديد من الإصدارات وأيضًا يدعم أحدث تقنيات iOS, android والعديد من الإصدارات الأخرى.• يمكنك من خلاله التعرف على كيفية نقل البيانات من هاتف لاخر بكل سهولة ودقة، بدون فقد لأي بيانات.• يساعدك على نقل الرسائل النصية، جهات الاتصال، المقاطع الصوتية، مقاطع الفيديو، الدردشات الخاصة بتطبيقات التواصل الاجتماعي، المذكرات الصوتية، ساعات التنبيه، الإشارات المرجعية، وغير ذلك من البيانات والملفات الأخرى.• يساعدك على نقل كافة ملفات الهاتف باحترافية مميزة للمبتدئين بكل سهولة.Dr.Fone - Data Recovery• مع Dr.Fone أصبح بإمكانك استعادة البيانات المفقودة بكل سهولة.• يدعم كافة البيانات والملفات مثل التقويم، الرسائل التذكيرية، جهات الاتصال، الإشارات المرجعية، سجل المكالمات، وغير ذلك من المرفقات الأخرى.• يمكنك من خلاله فقط وباحترافية عدم فقدان أي ملفات نتيجة أي مشكلات تقنية بالهاتف مثل:o عدم قدرة حسابك على مزامنة النسخ الاحتياطي.o سقوطه في المياه.o فقدان كلمة السر.o سرقة جهازك.o تعرض الهاتف لأي نوع من أنواع التلف.o توقف مفاجئ بالنظام.الخلاصةكل ما عليك فقط هو تنزيل تطبيق Dr.Fone الشهير الذي يمنحك العديد من المميزات، والتي من أهمها نقل بيانات الهاتف إلى هاتف آخر في حالة تلف هاتفك مثلًا لأي سبب ما، أو من أجل تجديد هاتفك لإصدار أعلى إذا كنت من محبي تجديد الهاتف باستمرار، كما يمكنك من خلاله تعلم كيفية نقل البيانات من هاتف لاخر بكل سهولة، فهو ذات واجهة مستخدم مثالية ومميزة، خاصة وأنه يدعم العديد من أدوات سطح المكتب، وكذلك متوافق مع العديد من أجهزة الهاتف بكل أنواعها، كل هذا وأكثر يمكنك الحصول عليه فقط بعد تحميل هذا التطبيق المثالي، الذي يمكنك من خلاله نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد بكل سهولة بأكثر من طريقة وبعدد نقرات محددة.