

Recoverit.. حل فوري لاستعادة الملفات المحذوفة على الكمبيوتر Recoverit.. حل فوري لاستعادة الملفات المحذوفة على الكمبيوتر

تعد مشكلة حذف الصور والملفات المهمة عن طريق الخطأ أمرا شائعا ويقع فيه الجميع ولو لمرة واحدة على الأقل، وما قد يفاقم هذه المشكلة هو قيام المستخدم بحذف الصور والملفات من الجهاز بشكل نهائي عبر حذفه من سلة المهملات.



وتتعدد أسباب فقدان الصور بشكل نهائي ومنها الحذف الغير مقصود وأعطال أقراص التخزين المفاجئة وتلف الملفات والصور بسبب الفيروسات أو الهجمات الالكترونية بالإضافة إلى حذف الصور بسبب امتلاء سلة المهملات أو بسبب اعادة تنصيب نظام التشغيل، مهما كان السبب وراء فقدان الصور فإننا في هذه المقالة سنقدم حل سهل وبسيط لاسترجاع الصور عبر برنامج Recoverit .



استرجاع الصور المحذوفة عبر برنامج Recoverit

إن برنامج Recoverit هو أفضل برنامج استرجاع الصور من على أي جهاز سواء الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المكتبي و بأي صيغة تم حفط الصورة بها ، سواء PNG أوJPGأو غيرها ، فهو قادر على التعامل مع كافة صيغ الصور وامتداداتها، وهو يعمل على استعادة الصور المحذوفة التي كنت قد حذفتها سواء عن قصد أو بدون قصد ،حيث ان برنامج Recoverit مصمم خصيصاً لحل مثل هذه المشاكل التي تواجه المستخدمين ، كما ان البرنامج يحتوي على باقة من المزايا و الوظائف مثل:

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* الاسترداد المتقدم للفيديو، واستعادة الفيديوهات فائقة الدقة Ultra HD 4K، 8K.* إصلاح الفيديو المتقدم و بسرعة ،الإصدار المتقدم من برنامج Recoverit المتقدم على مساعدتك في إصلاح الفيديو التالف. ويوفر لك وضعين للإصلاح - الإصلاح السريع والمتقدم ، بالإضافة الى تلبية الاحتياجات المختلفة وتحسين جودة الإصلاح.* استرداد الكمبيوتر المحطم، عبر إنقاذ بياناتك من جهاز الكمبيوتر المعطوب حيث ان النسخة المتقدمة من Recoverit قادرة على مساعدتك في الوصول إلى بيانات الكمبيوتر المعطلة عن طريق إنشاء محرك أقراص USB قابل للتمهيد واستعادة البيانات من بمحرك أقراص USB.* النسخ الاحتياطي للبيانات مما يعطيك فرصة استرجاعها لاحقاً.* استرداد البيانات من اجهزة متعددة وبأنظمة تشغيل مختلفة مثل نظامي Windows وMac مما يجعله مناسب لمستخدمي هذه الانظمة الشهيرة و شائعة الاستخدام.* استعادة البيانات مثل استرجاع الصور المحذوفة فهو برنامج استرجاع الصور كذلك وبرنامج استعادة الملفات المحذوفة.كيفية استرجاع الصور المحذوفة عبر برنامج Recoveritإن عملية استرجاع الصور المحذوفة بسيطة للغاية ، ما عليك سوى إكمال الخطوات الثلاث التالية:الخطوة الأولى: قم بتشغيل برنامج Recoverit عبر الضغط على أيقونة البرنامج في سطح المكتب أو مسار المجلد الموجود فيه البرنامج.بعد تشغيل البرنامج نقوم باختيار "محركات الأقراص الثابتة والمواقع" من القائمة الجانبية ومن ثم تظهر لنا الشاشة التالية، لنقوم بعدها بالضغط على زر القرص الذي كانت تتواجد الصور المحذوفة عليه، فإذا كانت الصور على القرص الصلب في جهاز الكمبيوتر نحدد ذلك القرص وإن كانت الصور المحذوفة على جهاز الهاتف المحمول أو أقراص خارجية أخرى نقوم بتحديد ذلك القرص من قائمة المحركات الخارجية عبر الضغط على رمز القرص، و يمكن تحديد سلة المهملات في حالة حذف الصور بشكل نهائي من على جهاز الكمبيوتر.الخطوة الثانية: بعد تحديد مكان الصور سيبدأ البرنامج بفحص القرص وبشكل تلقائي، يمكنك ايقاف الفحص متى ما أردت أو استئنافه، وستستغرق عملية الفحص بعض الوقت اعتماداً على مساحة القرص ونوعه.بعد انتهاء عملية الفحص سيعرض البرنامج مجموعة الملفات التي عثر عليها ، يمكنك تصفية النتائج لتظهر ملفات الصور فقط عبر النقر على تبويب "نوع الملف" واختيار " غرافيك "من القائمة، قم بتصفح ملفات الصور إلى أن تجد الصور المحذوفة والتي تبحث عنها.الخطوة الثالثة: عند النقر على الصور الموجودة في النتائج ستظهر لك شاشة المعاينة للتأكد من انها الصورة التي ترغب في استرجاعها، بعد ذلك قم بالضغط على زر "استعادة"، ومن ثم قم بتحديد مسار حفظ الصورة سوآءا على جهاز الكمبيوتر أو قرص خارجي.استرجاع الصور المحذوفةوبهذه الطريقة تكون قد نجحت باستعادة الصور المحذوفة الخاصة بك إلى هاتفك أو أي جهاز آخر تفضله، وذلك بفضل برنامج Recoverit الذي يتيح لك العديد من المزايا والوظائف الاضافية والتي ستجعلك حتماً ترغب في اقتنائه، فبرنامج Recoverit هو منصة متكاملة في مجال استعادة البيانات المحذوفة سوآءا كانت صور أو مستندات أو ملفات فيديو بأي صيغة كانت و هو يتوفر على وظائف مثل:استرجاع الصور المحذوفة التي كنت قد فقدتها لأي سبب كان وليس هذا فحسب بل يمكن استعادة الفيديو بأي صيغة كانت فهو برنامج استرجاع الصور وكذلك برنامج استعادة الملفات المحذوفة واستعادة البيانات استعادة الصور من بطاقة SD.