أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها، من المعروف أن العديد من المشاكل التي قد تواجه مستخدمي الكمبيوتر نظرا لاستخدامها المتكرر يوميا وبشكل مكثف، ولعل من أهم الأمور التي يجب على مالكو الحاسبات الشخصية معرفة أهم أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها لمعرفة ما يلزم لحل المشكلة في أسرع وقت.
أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها
تتعرض شاشات الكمبيوتر للعديد من المشكلات التي تجعلها معطلة أو بها مشاكل أخرى، لذا سنستعرض إليك خلال السطور التالية أهم الأعطال المعروفة والهامة لشاشة الكمبيوتر:
1. توقف الشاشة فجأة مع إضاءة لمبتها:
قد يكون السبب الرئيسي وراء توقف الشاشة إلى عطل في وحدة الطاقة أو الشاشة أو الكابل أو كارت الشاشة، لذا قد يكون الحل الأمثل لإصلاح هذه المشكلة هي تغيير كابل الشاشة أو إعادة تشغيلها.
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