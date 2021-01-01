قال باحثون من هونغ كونغ، في بيان، إن 3 جرعات من لقاح "كورونا فاك" المضاد لكورونا، الذي تصنعه شركة سينوفاك الصينية، لا تنتج مستويات من الأجسام المضادة الكافية لمكافحة متحور أوميكرون لفيروس كورونا.
وخلصت الدراسة إلى أن لقاح فايزر-بيونتك أكثر فاعلية، حيث أن جرعة ثالثة منه أُعطيت بعد جرعتين من نفس اللقاح أو من لقاح سينوفاك الصيني وفرت "مستويات وقائية" من الأجسام المضادة ضد أوميكرون.
وقالت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك إن دورة من ثلاث جرعات من لقاحهما أظهرت قدرة على تحييد متحور أوميكرون في تجربة بالمختبر.
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التعليقات على "دراسة صادمة" لمتلقي لقاح سينوفاك بشأن أوميكرون
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