

سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

على الرغم من أن الهاتف، Samsung Galaxy S22 Ultra، لم يصبح رسميا بعد، إلا أن هناك العديد من التسريبات، التي ظهرت مؤخرا، والتي كشفت عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra، حيث سيصل بالمعالج Exynos 2200، القادم من سامسونج، وسيدعم قلم S Pen، مثل سلسلة Galaxy Note، بالإضافة إلى أنه، سيضم مواصفات أخرى ممتازة للغاية، سأعرضها عليكم الآن، وفيما يلي دعونا نتعرف، على سعر ومواصفات الهاتف، جالاكسي إس 22 الترا.



مواصفات الهاتف جالاكسي إس 22 الترا

هاتف سامسونج القادم، سيصل مع شاشة Dynamic AMOLED 2X، حجمها 6.8 بوصة، بدقة 3200×1440 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة Corning Gorilla Glass Victus، كما أن الشاشة، تدعم خاصية Always-on display، مع دعم HDR10+، وتحتوي على ثقب صغير في المنتصف، من أجل كاميرا أمامية، بدقة 40 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.



يشير التسريب أيضا، إلى أن المعالج، سيكون من فئة Exynos 2200، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، ونظام التشغيل، سيكون Android 12، وواجهة المستخدم One UI 4، بالإضافة إلى أن الذاكرة الداخلية، ستأتي بسعة 128، أو 256 أو 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، ستأتي بسعة 12 أو 16 جيجا رام.

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الهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra، سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم OIS، وكاميرا المنظار المقربة، تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/4.9، وتدعم OIS، مع دعم التقريب البصري بمقدار 10X، والكاميرا الثالثة، هي telephoto، وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري 3X، أما الكاميرا الرابعة، فهي فائقة الاتساع، وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير فيديو فائق الثبات، بالإضافة إلى أن الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 24 إطارا في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا في الثانية.وعلاوة على ذلك، فإن بطارية الهاتف جالاكسي، إس 22 الترا، تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، (لكن لم يتم الكشف عن قوة الشحن)، وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي، Qi / PMA بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 4.5 واط، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، دعم مقاومة الغبار، والماء بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، كما أنه يدعم خدمات Samsung Pay، وخدمات Samsung DeX، مع دعم النطاق العريض للغاية (UWB)، ودعم مكبرات صوت ستريو، والراديو FM، وخاصية NFC.سعر الهاتف Samsung Galaxy S22 Ultraتشير التوقعات إلى، أن سعر الهاتف، Samsung Galaxy S22 Ultra، سيبلغ حوالي 1500 دولار أمريكي، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.