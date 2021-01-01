موتورولا تكشف عن الهواتف التي ستحصل على Android 12

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موتورولا تكشف عن الهواتف التي ستحصل على Android 12

في الفترة الماضية، وبعد إطلاق Android 12، بدأت معظم الشركات، بالكشف عن الهواتف، التي ستحصل على نظام التشغيل الجديد، والآن جاء الدور على شركة موتورولا، التي أعلنت اليوم، عن قائمة الهواتف، التي سيتم تحديثها إلى أحدث إصدار، من أندرويد 12، والتي سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة.

قائمة الهواتف الرسمية، التي كشفت عنها الشركة الأمريكية، عبر وكالة الأخبار الهولندية Android Planet، تحتوي على 29 هاتفا، من الفئة الرائدة، والمتوسطة، ومع ذلك فإن التقرير، لا يكشف عن، المواعيد الرسمية لوصول التحديث، ولكن الشيء الإيجابي، هو أنك ستتعرف على، ما إذا كان هاتفك مؤهلا، أم لا.

عام 2022 القادم، سيشهد وصول تحديث Android 12، لهواتف Motorola Razr 5G، وMotorola Razr 2020، وMotorola Edge 20 Pro، وEdge 20، وEdge 20 Lite، وEdge 20 Fusion، وEdge 2021، وEdge 5G YOUR، وEdge Plus، بالإضافة إلى هواتف Motorola One 5G Ace، وOne 5G YOUR Ace، وMotorola Moto G200.

كما أن هواتف Motorola Moto G71، وMoto G51، وMoto G41، وMoto G31، وMoto G100، وMoto G60، وMoto G60s، وMoto G50، وMoto G40 Fusion، وMoto G30، وMoto G Power 2022، وMoto G Pure، وMoto G Stylus 5G، وMoto G Pro Business Edition، وMotorola Edge (2021) Business Edition، وإصدارات Business Edition، من هواتف Edge 20، ستحصل هي الأخرى على، تحديث نظام التشغيل الجديد،

وهناك بعض التقارير، التي تشير إلى أن، الهاتف القادم Moto G Stylus 2022، سيعمل بشكل مسبق، بنظام Android 12، وعلاوة على ذلك، فإن جميع الهواتف المدرجة في القائمة، تم إطلاقها خلال عام 2021، بخلاف الهاتفين Razr 5G، وMoto G Pro Business Edition، مع العلم، بأن الهواتف التي تم إطلاقها، في عام 2019، غائبة تماما.

المصدر: قل ودل

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