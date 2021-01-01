

آبل تكشف عن ميزة جديدة.. تعرف عليها آبل تكشف عن ميزة جديدة.. تعرف عليها

كشفت شركة "آبل" عن إضافة ميزة جديدة لمحفظتها الرقمية "Apple Wallet" تتضمن بطاقات الهوية المختلفة، مثل البطاقة الشخصية ورخصة القيادة.



وستطلق الشركة ميزة "Digital ID" في فبراير المقبل، بعد موافقة إدارة أمن المواصلات الأمريكية "TSA" على طرح الميزة الجديدة بالتدريج في مطارات محددة.



وأوضحت أن الهدف من الميزة الجديدة هو تبسيط عملية التحقق من الهوية، حتى يتمكن المسافرون من اجتياز خطوط أمن المطار بسرعة، التي عادة ما تكون مزدحمة وبطيئة.