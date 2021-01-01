سعر ومواصفات الساعة الذكية Vivo Watch 2

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سعر ومواصفات الساعة الذكية Vivo Watch 2

كما كان متوقعا، أعلنت اليوم شركة فيفو، عن الجيل الثاني، من ساعتها الذكية، تحت مسمى Vivo Watch 2، مع مواصفات، ومميزات جيدة للغاية، حيث إنك ستتمكن من، إجراء المكالمات الهاتفية، والرد على المتصلين، من خلالها، وذلك بدون اللجوء إلى الهاتف، وذلك بفضل شريحة eSIM، بالإضافة إلى أن الساعة، تضم مواصفات أخرى ممتازة، ولكن السعر قد يكون غاليا نسبيا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الساعة الذكية، Vivo Watch 2.

المواصفات الرئيسية للساعة
تتوفر هذه الساعة الذكية، مع شاشة مستديرة، من نوع AMOLED، وبحجم 1.43 بوصة، وبدقة 466×466، وتتوفر كذلك مع 2 جيجا بايت، من المساحة التخزينية، بالإضافة إلى أن Vivo Watch 2، تعمل بنظام التشغيل Proprietary OS، وتدعم الشريحة الإلكترونية eSIM.

ساعة فيفو الجديدة، تحتوي على بطارية كبيرة جدا، تعمل لمدة 7 أيام، في حالة عدم الاقتران بهاتف ذكي، مع تنشيط بيانات الهاتف المحمول، وإجراء المكالمات، وتفعيل تتبع الرياضة والصحة، وتعمل لمدة 14 يوما، في حالة الاقتران بهاتف ذكي، كما أن البطارية، تدعم الشحن اللاسلكي، بقوة 10 واط، مما يعني أنها قابلة للشحن أثناء الارتداء.

الساعة الذكية Vivo Watch 2، مقاومة للماء بشهادة 5ATM، حتى عمق 50 مترا، وذلك لكي تناسب الرياضيين، أثناء السباحة، أو الجري، أو ممارسة الرياضة بشكل عام، بالإضافة إلى أنها، تدعم مستشعر قياس معدل ضربات القلب، وتدعم مستشعر قياس الأكسجين في الدم، SpO2، مع دعم مستشعرات التسارع، والدوران، والبارومتر، والبوصلة، ومقياس الارتفاع.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الساعة، تدعم مكبرات الصوت، وتدعم أيضا Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، مع دعم خاصية NFC، بالإضافة إلى أنها، ستتوفر للشراء بشكل رسمي، يوم 29 ديسمبر، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود، والبني، والفضي.

سعر الساعة الذكية Vivo Watch 2
سعر الساعة الذكية Vivo Watch 2، يبلغ حوالي 204 دولارات أمريكية.

المصدر: قل ودل

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