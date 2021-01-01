كما كان متوقعا، أعلنت اليوم شركة فيفو، عن الجيل الثاني، من ساعتها الذكية، تحت مسمى Vivo Watch 2، مع مواصفات، ومميزات جيدة للغاية، حيث إنك ستتمكن من، إجراء المكالمات الهاتفية، والرد على المتصلين، من خلالها، وذلك بدون اللجوء إلى الهاتف، وذلك بفضل شريحة eSIM، بالإضافة إلى أن الساعة، تضم مواصفات أخرى ممتازة، ولكن السعر قد يكون غاليا نسبيا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الساعة الذكية، Vivo Watch 2.
المواصفات الرئيسية للساعة
تتوفر هذه الساعة الذكية، مع شاشة مستديرة، من نوع AMOLED، وبحجم 1.43 بوصة، وبدقة 466×466، وتتوفر كذلك مع 2 جيجا بايت، من المساحة التخزينية، بالإضافة إلى أن Vivo Watch 2، تعمل بنظام التشغيل Proprietary OS، وتدعم الشريحة الإلكترونية eSIM.
ساعة فيفو الجديدة، تحتوي على بطارية كبيرة جدا، تعمل لمدة 7 أيام، في حالة عدم الاقتران بهاتف ذكي، مع تنشيط بيانات الهاتف المحمول، وإجراء المكالمات، وتفعيل تتبع الرياضة والصحة، وتعمل لمدة 14 يوما، في حالة الاقتران بهاتف ذكي، كما أن البطارية، تدعم الشحن اللاسلكي، بقوة 10 واط، مما يعني أنها قابلة للشحن أثناء الارتداء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات الساعة الذكية Vivo Watch 2
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق