

نوكيا تعمل على هاتف رائد ببطارية ضخمة وكاميرا 200 ميجا بكسل نوكيا تعمل على هاتف رائد ببطارية ضخمة وكاميرا 200 ميجا بكسل

كشف اليوم، أحد المسربين الموثوقين، عن خطط شركة HMD، لإطلاق هاتف رائد، تحت العلامة التجارية نوكيا Nokia، ومن المتوقع أن يصل تحت مسمى، Nokia Lumia Pro 2022، ووفقا للتسريب الجديد، فهذا الهاتف سيصل، مع مواصفات ممتازة للغاية، تجعله منافسا قويا، للهواتف الرائدة من سامسونج، وشاومي، وهواوي، وفي هذا المقال، سنبلغكم بالمواصفات الرئيسية للهاتف، Lumia Pro 2022.



يشير هذا التسريب، إلى أن الهاتف القادم من نوكيا، سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بدقة 200 ميجا بكسل، وستدعم خاصية OIS، وستدعم أيضا تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى 8K، والكاميرا الثانية، ستكون خاصة بالتصوير المقرب، وستأتي بدقة 32 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثالثة، فهي فائقة الاتساع، وستأتي بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرات الخلفية، ستدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.



الهاتف Nokia Lumia Pro 2022، سيعمل بنظام Android 12، وسيضم ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 256 أو 512 جيجا بايت، بالإضافة إلى أنه، سيصل بالمعالج، Qualcomm Snapdragon 870 5G، المبني على تكنولوجيا 7 نانومتر، ولكن نتوقع أن يكون المعالج أفضل، لأن Snapdragon 870 قديم، وقد لا يقدم الأداء المنتظر، من هاتف مثل هذا.

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وعلاوة على ذلك، فإن البطارية، ستأتي بسعة 8000 ملي أمبير، وهذه السعة لم تظهر، في أي هاتف ذكي من قبل، كما أن البطارية، ستدعم الشحن السريع بقوة مرتفعة، بحيث يتمكن المستخدمون، من شحن البطارية بالكامل، في 40 دقيقة فقط.ومع ذلك، فإن كل هذا مجرد تسريبات، ولا يوجد أي تأكيدات رسمية من الشركة، لذلك يجب ألّا نتحمس، لقدوم هاتف بهذه المواصفات، ولكن دعونا نشاهد ما سيحدث في الفترة القادمة، ونرى ما إذا كانت شركة HMD، ستطلق الهاتف Nokia Lumia Pro 2022، أم لا.