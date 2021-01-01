تداولت بعض المواقع صورًا ومعلومات تتعلق بساعة ذكية طورتها شركة جوجل لتنافس الساعات المطورة آبل وسامسونج، وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة Google Pixel Watch ستحصل على هيكل أساسي دائري الشكل مصنوع من البلاستيك المتين والخفيف الوزن، وشاشة لمسية منحنية الحواف وفقا لما نقلته RT.
وستحصل هذه الساعة على نظام Wear OS الحديث من جوجل، كما ستجهز بتقنيات تساعد المستخدم على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، كما سيكون بإمكان المستخدم ضبط ساعته بحيث لا تضاء شاشة الساعة بالكامل عند تلقي الأمر الصوتي بل تظهر على الشاشة ألوان جوجل الرباعية للمساعد الصوتي، ما سيساعد على ترشيد استهلاك طاقة البطارية.
كما ستكون شاشة الساعة على الأغلب مصنوعة من طبقتيتن تعمل إحداهما لإظهار الوقت والتواريخ وبعض البيانات في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، ما سيجعل البطارية تدوم مدة أطول.
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التعليقات على «مواصفات مميزة».. جوجل تطور ساعات ذكية تنافس «آبل وسامسونج»
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