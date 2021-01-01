

خطأ صغير في نشرة مواصفات موستنج ماخ 1 يكلف فورد أستراليا 12 مليون ريال! خطأ صغير في نشرة مواصفات موستنج ماخ 1 يكلف فورد أستراليا 12 مليون ريال!

المربع نت – فورد موستنج كانت سيارة حصرية لأمريكا الشمالية في معظم مراحل حياتها، ولكن تغير هذا في الجيل الحالي مع توافر السيارة في عدة أسواق عالمية أخرى باختلافات في المزايا والمعدات، ويبدو أن خطأً في توضيح مواصفات موستنج ماخ 1 في أستراليا كلف الشركة هناك مبالغ طائلة.



المشكلة ليست متصلة بالسيارة نفسها بل بنشرة مواصفات السيارة، والتي شملت مواصفات غير متوفرة في النسخة الأسترالية، مثل كروز كونترول متكيف، وإضاءة محيطية في جيوب الأبواب، ومصابيح ضباب LED، وحساسات خلفية، وهي كلها مواصفات متوفرة في أمريكا الشمالية ولكن ليس أستراليا.



لإصلاح الخطأ، عرضت فورد أستراليا على العمال خيار إرجاع السيارة واسترداد المبلغ بالكامل، وخدمة صيانة مجانية لثلاثة أعوام ومبلغ تعويضي يقدر بـ 5,400 دولار أسترالي – 15,000 ريال لكل عميل، وكلفت هذه التعويضات فورد أستراليا 4.5 مليون دولار أسترالي، ما يعادل 12 مليون ريال.

كما فرضت حكومة أستراليا غرامة بقيمة 53,000 دولار أسترالي على الشركة، ما يعادل 14,200 ريال، مع العلم أن فورد باعت حوالي 700 سيارة موستنج ماخ إي جديدة هناك.







