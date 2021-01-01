

هذه أحدث أسعار لأوبل كورسا 2022 في السوق المصري هذه أحدث أسعار لأوبل كورسا 2022 في السوق المصري

خلال الأيام القلقلة من شهر ديسمبر الحالي، تم نشر أحدث أسعار لسيارة أوبل كورسا 2022 المتاحة محليا في مصر من فئة مركبات هاتشباك، حيث كان السعر الرسمي للسيارة كالتالي:



- فئة واحدة فقط بسعر 340 ألف جنيه.



ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل من أوبل كورسا التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمساعدة السائق في صعود المرتفعات.- نظام للتعرف على إشارات المرور وعلامات السرعة المحددة على الطريق.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- زجاج كهربائي.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- سنسور ضوء ومطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- كاميرا خلفية.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- نظام صوتي يضم 6 سماعات ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- فرش داخلي من القماش والجلد.



