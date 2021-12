اليوم أولى عروض Masters Of Dirt بمصر وشمال افريقيا اليوم أولى عروض Masters Of Dirt بمصر وشمال افريقيا



اليوم أولى عروض Masters Of Dirt بمصر وشمال افريقيا بمدينة مكادي هايتس

تنطلق مساء اليوم أولى جولات عروض فريق Masters Of Dirt بمصر وشمال افريقيا وذلك بعد أن تمكن الفريق من الوصول إلى المركز السادس عشر عالميا بعروضة التي يقدمها.



ويضم عرض Master Of Dirt مجموعة من أمهر محترفي العالم في قيادة الدراجات النارية FMX ودراجات BMX وMTB والمركبات الرباعية. ويعتبر عرض Master Of Dirt هو أول عرض حر (فري ستايل) يقام بهذا الشكل في مصر، ويقام العرض في مدينة مكادي هايتس بالغردقة (إحدى المدن التابعة لشركة أوراسكوم) وتنظمه JWT Experience و Robust Experiential. وذلك لمدة يومين حيث سيقام العرض مرة واحدة يوم الخميس 23 ديسمبر ويقام مرتين يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 وذلك على الحلبة التي تم إنشائها خصيصا لاستضافة العرض بمدينة مكادي هايتس.



هذا ةقد وتم إقام عروض Masters Of Dirt من قبل في أكثر من 18 دولة بمجمل 250 عرض بإجمالي 1.1 مليون مشاهدة مباشرة، وبحضور نحو ,000 45 شخص.