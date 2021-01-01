سوق المستعمل.. سعر هيونداي توسان موديل 2016 | صور

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صورة الخبر: سوق المستعمل.. سعر هيونداي توسان موديل 2016 | صور
سوق المستعمل.. سعر هيونداي توسان موديل 2016 | صور

تحتل علامة هيونداي الكورية الجنوبية مكانة كبيرة داخل السوق المصري، خاصةً المستعمل لما يوفره من إصدارات أكثر بسعر أقل قياساً بالجديد “الزيرو”، وعلى رأس موديلات هيونداي تأتى توسان موديل 2016 من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تتوافر سيارة هيونداى توسان موديل 2016 بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1.6 لتر، ينتج قوة 130 حصان عند 6.300 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصي للدوران قدره 161 نيوتن متر، و يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و يوصل تلك القوة للعجلات الأمامية، مع خزان وقود بسعة 62 لتر.

تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2016 بخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح و نظام وضعيات القيادة المختلفة، مع مصابيح أمامية قابلة لتعديل مستوي الإضاءة و زجاج خلفي و جانبي معتم، هذا في وجود فتحات خلفية لمكيف الهواء، و مقعد سائق قابل للتحرك في 6 اتجاهات مختلفة، و مصابيح ضباب خلفية و سبويلر خلفي.

كما جاءت سيارة هيونداي بعجلة القيادة و عصا ناقل السرعات من الجلد، ومكيف الهواء ثنائي المناطق و الأوتوماتيكي بالكامل ذا فتحات التبريد في صندوق الأمتعة و المقاعد الخلفية، مع شاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة.

تتمتع سيارة هيونداي بحزمة أنظمة الأمن و السلامة، فتاتي بعدد 2 وسادة هوائية مع فرامل مانعة للانغلاق ABS و نظام التوزيع الإلكتروني لقوي الكبح EBD و إيموبلايزر و نظام التنبيه في حاله عدم استخدام حزام الأمان، نظام مراقبة النقاط العمياء و مستشعرات إصطفاف أمامية و خلفية مع فرامل اصطفاف أوتوماتيكية.

تتراوح أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2016 في سوق المستعمل من 310 ألف إلي 360 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

صورة الخبر: سوق المستعمل.. سعر هيونداي توسان موديل 2016 | صور

المصدر: صدى البلد

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