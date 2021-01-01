تحتل علامة هيونداي الكورية الجنوبية مكانة كبيرة داخل السوق المصري، خاصةً المستعمل لما يوفره من إصدارات أكثر بسعر أقل قياساً بالجديد “الزيرو”، وعلى رأس موديلات هيونداي تأتى توسان موديل 2016 من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
تتوافر سيارة هيونداى توسان موديل 2016 بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1.6 لتر، ينتج قوة 130 حصان عند 6.300 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصي للدوران قدره 161 نيوتن متر، و يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و يوصل تلك القوة للعجلات الأمامية، مع خزان وقود بسعة 62 لتر.
تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2016 بخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح و نظام وضعيات القيادة المختلفة، مع مصابيح أمامية قابلة لتعديل مستوي الإضاءة و زجاج خلفي و جانبي معتم، هذا في وجود فتحات خلفية لمكيف الهواء، و مقعد سائق قابل للتحرك في 6 اتجاهات مختلفة، و مصابيح ضباب خلفية و سبويلر خلفي.
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التعليقات على سوق المستعمل.. سعر هيونداي توسان موديل 2016 | صور
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