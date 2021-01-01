

تبدأ من 246 الف جنيه ..أسعار بيجو 301 موديل 2022 |صور تبدأ من 246 الف جنيه ..أسعار بيجو 301 موديل 2022 |صور

تقدم شركة بيجو الفرنسية الكثير من اصداراتها داخل الأسواق العالمية والمصرية، ومنها السيارة 301 موديل 2022 وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تحمل الكثير من التقنيات والتجهيزات باختلاف الفئات المطروحة وهم ACTIVE و ALLURE.



محرك السيارة بيجو 301 موديل 2022

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.



تسارع السيارة واستهلاك الوقود

بفضل الإمكانيات الفنية داخل النسخة بيجو 301 موديل 2022 يمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.3 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

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وسائل الحماية والامانزودت السيارة بيجو 301 موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، و خاصية الثبات الالكتروني للفئة عالية التجهيز، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، و مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.قياسات السيارة بيجو 301 موديل 2022ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، مع ابعاد هيكلية بلغت 4445 مم للطول الكلي، و 1953 مم للعرض، بالإضافة إلى 1474 مم للارتفاع، وبمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، إلى جانب مصابيح امامية حادة المظهر، ومصابيح ضباب دائرية، مع شبكات هوائية متعددة المقاطع.أسعار السيارة يجو 301 موديل 2022الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2022 محرك 1600 CC بسعر 246 الف جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2022 محرك 1600 CC بسعر 275 الف جنيه.