تقدم شركة بيجو الفرنسية الكثير من اصداراتها داخل الأسواق العالمية والمصرية، ومنها السيارة 301 موديل 2022 وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تحمل الكثير من التقنيات والتجهيزات باختلاف الفئات المطروحة وهم ACTIVE و ALLURE.
محرك السيارة بيجو 301 موديل 2022
دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.
تسارع السيارة واستهلاك الوقود
بفضل الإمكانيات الفنية داخل النسخة بيجو 301 موديل 2022 يمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.3 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
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التعليقات على تبدأ من 246 الف جنيه ..أسعار بيجو 301 موديل 2022 |صور
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