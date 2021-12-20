واصلت أسعار الذهب، الثبات علي الأسعار في الأسواق المحلية حيث قل الجرام خلال الأسبوع الحالي 3 جنيهات فقط لأغير.
ورصدت عدسة صدى البلد فى بث مباشر أسعارالذهب مع عبدلله جرجس صاحب محل الذهب والفضة فى منطقة شبرا الخيمة محافظه القليوبية .
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 785 جنيها.
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التعليقات على ثبات سعر الذهب في السوق.. فيديو
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