ثبات سعر الذهب في السوق.. فيديو

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ثبات سعر الذهب في السوق.. فيديو

واصلت أسعار الذهب، الثبات علي الأسعار في الأسواق المحلية حيث قل الجرام خلال الأسبوع الحالي 3 جنيهات فقط لأغير.

ورصدت عدسة صدى البلد فى بث مباشر أسعارالذهب مع عبدلله جرجس صاحب محل الذهب والفضة فى منطقة شبرا الخيمة محافظه القليوبية .

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 785 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرارا ليبلغ 672 جنيها خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 897 جنيها.

المصدر: صدى البلد

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