

ثبات سعر الذهب في السوق.. فيديو ثبات سعر الذهب في السوق.. فيديو

واصلت أسعار الذهب، الثبات علي الأسعار في الأسواق المحلية حيث قل الجرام خلال الأسبوع الحالي 3 جنيهات فقط لأغير.



ورصدت عدسة صدى البلد فى بث مباشر أسعارالذهب مع عبدلله جرجس صاحب محل الذهب والفضة فى منطقة شبرا الخيمة محافظه القليوبية .



سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 785 جنيها.

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