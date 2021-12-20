

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-12-2021 سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2021، مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المحلي في مستهل تعاملات اليوم، عند نفس مستواه بختام تعاملات أمس.



وفيما يلي يرصد نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في أبرز البنوك التي تعمل في السوق المصرية المحلية.



سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.بنك القاهرة: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدولي: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.بنك البركة: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.بنك قناة السويس: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.