

«الوزراء»: قائمة بمشروعات «الرخصة الذهبية» بالتنسيق مع «الاستثمار» «الوزراء»: قائمة بمشروعات «الرخصة الذهبية» بالتنسيق مع «الاستثمار»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود. حيث أقر المجلس مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين "أ"، و"ب"، طبقا لحكم المادة "١١" من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التي تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزارات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.

