

وزير الاتصالات يفتضتح مركز مراقبة وتشغيل الخدمات بالهيئة القومية للبريد وزير الاتصالات يفتضتح مركز مراقبة وتشغيل الخدمات بالهيئة القومية للبريد

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز مراقبة وتشغيل الخدمات التابع للهيئة القومية للبريد؛ حيث يهدف المركز إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها، ورافقه في الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



وأكد طلعت أن المركز يسهم في تمكين البريد المصري من مراقبة انتظام عمليات تقديم الخدمات للمواطنين بكل مكاتب البريد البالغ عددها نحو أكثر من 4000 مكتب بريد، كما أنه يتيح الكشف عن الأعطال لحظياً بالاعتماد على أحدث التقنيات وإيجاد حلول لها؛ حيث يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضمان حصول المواطنين على خدمات متميزة، وفي إطار تنفيذ خطة طموح لتحقيق التحول الرقمي بالبريد للمصري والاعتماد على الحلول التكنولوجية لرفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات؛ مشيراً إلى استمرار العمل في التطوير الشامل للبريد المصري في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به البريد كأحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.



وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن افتتاح مركز مراقبة وتشغيل الخدمات يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري حالياً، بهدف تعزيز قدرات البريد المصري نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن افتتاح المركز يعد خطوة كبيرة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وقياس جودتها؛ حيث إنه مزود بأحدث البرامج والنظم التكنولوجية التي تسهم في اكتشاف أعطال الشبكات على مدار 24 ساعة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومراكز البيانات وتحديدها بدقة، كما يوفر المركز حلول استباقية لجميع مشكلات والأعطال؛ بما يوفر الوقت المستغرق في البحث عن أية مشكلة.

واستمع طلعت إلى شرح تفصيلي من المهندس أيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، حول المركز ودوره في المراقبة والتحكم؛ حيث إنه يقوم بالتحكم والمراقبة في أكثر من 4000 راوتر (موجه شبكة) وأكثر من 800 سيرفر (خوادم) بالإضافة إلى مراقبة عدد 15000 جهاز طرفي.والتقي وزير الاتصالات وفد بريد الكونغو في إطار وجوده في مصر لتفعيل اتفاقية التعاون بين البريد المصري وبريد الكونغو، في الخدمات المالية والبريدية والتكنولوجيا المالية الرقمية، حيث أوضح الوفد الكونغولي التعاون مع البريد المصري في تقديم الدعم الكامل للبريد الكونغولي للاستفادة من تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.«وزير الاتصالات» يفتتح مركز مراقبة لهيئة البريد



