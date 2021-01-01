عندما يبحث الأشخاص طوال فصل الشتاء عن ملابس تساعدهم على الشعور بالدفء سواء عند التنزه مع الأصدقاء أو حتى عند الذهاب للعمل، قد يخطئ البعض في اختيار أنواع أقمشة الملابس الشتوية، حيث يشعرون بالبرد عند ارتدائها، لتجنب هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، أنواع أقمشة لا يفضل شراؤها خلال فصل الشتاء، مثل الأقمشة المصنوعة من القطن وغيرها، وفقاً لما ذكره موقع " magnoliaandtulle".
أقمشة لا ينصح بشرائها خلال فصل الشتاء
الملابس المصنوعة من القطن
برغم من أن القطن من الألياف الطبيعية، إلا أنه يفضل تجنبه في الشتاء، حيث إنه لا يعزل الرطوبة عن الجسم ويزيد من الشعور بالبرد، لذلك ينصح بارتداء ملابس أسفل الملابس القطنية أو أعلاها للشعور بالدفء أكثر.
الملابس المصنوعة من ألياف تركيبية
ينصح بتجنب شراء الملابس المصنوعة من الأقمشة مثل البوليستر والاكريليك والحرير الصناعي، الذى يحبس حرارة الجسم ويجعل الإنسان يتعرق، لكن ظهرت أنواع متطورة وجديدة من الأقمشة مثل الصوف مصنوع من البوليستر، الذى يساعد في التخلص من التعرق ويساعد على الشعور بالدفء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ثلاثة أنواع من الأقمشة لا ينصح بشرائها خلال فصل الشتاء.. هتخليك تحس بالبرد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق