قصة أقرب في أحداثها لفيلم "كوكب القردة" الشهير، منه لعالمنا، شهدتها شوارع الهند، تمثلت بمجزرة مرعبة أقدم عليها مجموعة من القردة بحق مئات الكلاب.
القصة بدأت قبل أيام، عندما قتل مجموعة من الكلاب، قردا صغيرا، في قرية بولاية مهارسترا الهندية، لتعود القردة ويقدمون على مجزرة حقيقية بشعة بحق مئات من الكلاب وصغارها.
ووفقا لسكان القرية، فأنه لم يبق أي جرو صغير على قيد الحياة في القرية، وأن القردة قتلت 250 جروا على الأقل، في مجزرة "انتقامية" بسبب واقعة مقتل صغير القرد قبل أيام.
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التعليقات على فيلم "كوكب القردة" على الواقع.. مجزرة 250 كلبا على يد قردة
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