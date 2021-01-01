

فيلم "كوكب القردة" على الواقع.. مجزرة 250 كلبا على يد قردة فيلم "كوكب القردة" على الواقع.. مجزرة 250 كلبا على يد قردة

قصة أقرب في أحداثها لفيلم "كوكب القردة" الشهير، منه لعالمنا، شهدتها شوارع الهند، تمثلت بمجزرة مرعبة أقدم عليها مجموعة من القردة بحق مئات الكلاب.



القصة بدأت قبل أيام، عندما قتل مجموعة من الكلاب، قردا صغيرا، في قرية بولاية مهارسترا الهندية، لتعود القردة ويقدمون على مجزرة حقيقية بشعة بحق مئات من الكلاب وصغارها.



ووفقا لسكان القرية، فأنه لم يبق أي جرو صغير على قيد الحياة في القرية، وأن القردة قتلت 250 جروا على الأقل، في مجزرة "انتقامية" بسبب واقعة مقتل صغير القرد قبل أيام.

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ووفقا لموقع "نيويورك بوست"، فأن القردة هجمت بسرعة ووحشية على الكلاب الصغيرة في القرية، وأخذتها لمرتفعات شاهقة في الغابة المجاورة، وقامت بإلقائها من الارتفاعات العالية بطريقة وحشية لتقتل فورا.وقالت سلطات الغابات في الولاية إنها أمسكت قردين رئيسيين، كانا وراء "مجزرة الكلاب" واحتجزتهما لإيقاف الخطر.وأشبهت الأحداث بشكل كبير سلسلة أفلام "كوكب القردة "، الذي يعتبر من أنجح أفلام هوليوود المتعلقة بالحيوانات، عبر تاريخ السينما.وتروي قصة الفيلم تمرد مجموعة من القردة على البشر، بعد اعتداء على محمياتهم، ليتم السيطرة على العالم بشكل شبه كلي من قبل القردة الوحشية، كرد فعل على "الانتهاكات".