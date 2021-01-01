لأعضاء التدريس بالجامعات.. ننشر قيمة الاشتراك السنوي في مشروع التأمين الصحي



مشروع التأمين الصحي مشروع التأمين الصحي





قال الدكتور عاطف العوام، أمين ‎مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إن الصندوق حدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو في مشروع التأمين الصحي، بعد قيام الصندوق بتقديم الدعم المادي اللازم، والتي جاءت على النحو التالي:



الأعضاء حتى سن (30) سنة : 2000 جنيه.

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الأعضاء من سن (30) سنة حتى (40) سنة : 2400 جنيه.الأعضاء من سن (40) سنة حتى (50) سنة : 4400 جنيه.الأعضاء من سن (50) سنة حتى (60) سنة : 5200 جنيه.الأعضاء أكثر من سن (60) سنة : 6880 جنيه.وأكد “العوام”، استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، حيث إن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع لوزارة التعليم العالي يعُد اختياريًا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذي تُغطيه الصناديق بالجامعات.وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول المشروعات البحثية في مجال الصناعات الاستراتيجيةوكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.الجدير بالذكر أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، تم إنشاؤه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.وناقشت إدارة الصندوق العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.