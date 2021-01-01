

ارتدت الاسكندرية لون الثلج الأبيض.. فخفقت لها القلوب وعدسات المصوّرين ارتدت الاسكندرية لون الثلج الأبيض.. فخفقت لها القلوب وعدسات المصوّرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت محافظة الإسكندرية المصرية، الملقّبة بعروس البحر الأبيض المتوسط، أجواء شتوية نادرة مؤخرا، إذ استيقظ سكانها على تساقط الثلج في الساعات الأولى من صباح الاثنين.



وخلّد أحد المصورين المصريين محمد خليل مشاهد نادرة لشوارع الإسكندرية المغطاة بالثلوج، التي أثارت دهشة المواطنين ودفعت البعض منهم إلى وصفها بأنها غدت قطعة من أوروبا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان خليل يتجوّل كعادته في شوارع المدينة لتوثيق الأجواء الشتوية "الرائعة" على حد وصفه، عند بدء التساقط النادر للثلوج في الإسكندرية، وقال لموقع CNN بالعربية "وجدتها فرصة ذهبية لالتقاط بعض الصور".

ويصف خليل المشهد في شوارع الإسكندرية ذلك اليوم بأنه "لا يصدق"، مشيرًا إلى أنه رغم برودة الطقس إلا أنه كان مستمتعًا بالمناظر المثيرة للدهشة، على حد تعبيره.وانتشرت صور خليل، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو لعدد من المصورين تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لشوارع وميادين ‏محافظة الإسكندرية، بعدما اكتست بالثلوج نتيجة أحوال الطقس غير المستقر الذي تمر به البلاد.‏ومن جانبه، جمع المصور المصري حازم العطار عددًا من أبرز الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبرز الموجة الثلجية غير المسبوقة التي شهدتها الإسكندرية يوم الإثنين، بحسب ما ذكر العطار عبر حسابه على "إنستغرام".وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حذرت من طقس يوم الاثنين، مشيرًة إلى أن الإسكندرية تشهد استمرارًا للسحب الرعدية التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا.وكانت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت أسباب نزول حبات ثلجية على الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وهي "نتيجة ارتفاع قمة السحابة لأقل من الصفر وانخفاض الحرارة، مما تسبب في تجمد السحابة"، مشيرًة إلى أن هذه الظاهرة متكررة وشهدتها الإسكندرية العام الماضي.



