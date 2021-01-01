محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الابتدائي و الإعدادي



امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ صفوف النقل والشهادات العامة المحلية.



ضبط مبيدات وأدوية بيطرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسماعيلية

و يتم عقد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية و الإعدادية خلال الفترة من ١٥ يناير ٢٠٢٢ و حتي ٣ فبراير ٢٠٢٢.



و تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٢ و تنتهي ٣ فبراير ٢٠٢٢

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كما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم ١٥ يناير ٢٠٢٢وتنتهي يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٢طبقا للخريطة الزمنية.و صرح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 5 فبراير 2022.و شدد المحافظ علي ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا و التأكيد علي ارتداء الكمامات و تحقيق التباعد الإجتماعي أثناء عقد الإمتحانات حرصا علي الطلاب و المعلمين، مع التأكيد علي توفير سبل الراحة للطلبة.