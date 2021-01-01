محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الابتدائي و الإعدادي

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امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ صفوف النقل والشهادات العامة المحلية.

ضبط مبيدات وأدوية بيطرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسماعيلية
و يتم عقد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية و الإعدادية خلال الفترة من ١٥ يناير ٢٠٢٢ و حتي ٣ فبراير ٢٠٢٢.

و تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٢ و تنتهي ٣ فبراير ٢٠٢٢

كما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم ١٥ يناير ٢٠٢٢وتنتهي يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٢طبقا للخريطة الزمنية.

و صرح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 5 فبراير 2022.

و شدد المحافظ علي ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا و التأكيد علي ارتداء الكمامات و تحقيق التباعد الإجتماعي أثناء عقد الإمتحانات حرصا علي الطلاب و المعلمين، مع التأكيد علي توفير سبل الراحة للطلبة.

المصدر: elbalad

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