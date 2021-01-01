محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الابتدائي و الإعدادي

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ صفوف النقل والشهادات العامة المحلية.
ضبط مبيدات وأدوية بيطرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسماعيلية
و يتم عقد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية و الإعدادية خلال الفترة من ١٥ يناير ٢٠٢٢ و حتي ٣ فبراير ٢٠٢٢.
و تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٢ و تنتهي ٣ فبراير ٢٠٢٢
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