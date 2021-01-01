

سفينة فضائية تهاجم الأرض.. 6 تنبؤات جديدة للعرافة البلغارية 2022| فيديو سفينة فضائية تهاجم الأرض.. 6 تنبؤات جديدة للعرافة البلغارية 2022| فيديو

رغم كل الكوارث الذي مر بها العالم العامان الماضيان، فإن العالم يحتاج بالتأكيد إلى بداية جديدة وعام جيد في عام 2022، ولكن ليس أيضا هذا العام الذي نأمل فيه، وذلك وفقا للتنبؤات التي كشفت عنها العرافة البلغارية «بابا فانجا».



ورغم وفاة العرافة العمياء البلغارية، أو «بابا فانجا» في عام 1997، إلا أنها سجلت توقعاتها حتى عام 2030، وكشف موقع «ذا انديا تايمز»، عن 6 تنبؤات جديدة لعام 2022، وكان أغربها:



- زيادة الزلازل وأمواج تسونامي

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وتنبأت العرافة البلغارية أنه في عام 2022، ستضرب العديد من البلدان الآسيوية، إلى جانب أستراليا، نوبات شديدة من الفيضانات.- اكتشاف فيروس قاتل في سيبيرياسيكتشف فريق من الباحثين فيروساً قاتلاً في سيبيريا كان مجمداً حتى الآن، بسبب الآثار الكارثية للاحتباس الحراري، وسيتم إطلاق الفيروس المذكور ويمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة.- قلة مياه الشربوتتوقع العديد من المدن أن تعاني من نقص مياه الشرب هذا العام، سيزداد عدد السكان وسيؤدي تلوث الأنهار إلى أن يعاني الكثير منا من أجل ترطيب أنفسنا في الواقع، ستضطر دول كثيرة إلى إيجاد حلول أخرى للعثور على مصادر جديدة.- سفينة غريبة ستهاجم الأرضوكشفت العرافة في تنبؤاتها، أنه سيتم إرسال كويكب يعرف باسم «أومواموا» من قبل الأجانب للبحث عن الحياة على الأرض، ويمكن للكائنات غير الأرضية أن تأخذ أسرى عند هبوطها.- هجوم الجراد في الهندكما تتوقع العرافة «بابا فانجا» مشاهد مروعة في الهند، مشيره إلى أن درجات الحرارة هناك ستصل إلى 50 درجة مئوية، ثم يهاجم الجراد المحاصيل والأراضي الزراعية، مما يتسبب في مجاعة هائلة.- الواقع الافتراضي سوف يتولى الأمركما كشفت العرافة أن هذا العام سيشهد الناس وهم يقضون وقتًا أطول من أي وقت مضى أمام الشاشات، وذلك نظرًا لإدماننا المتزايد باستمرار على التكنولوجيا، وسيشرع الكثير من الناس في دوامة هبوطية، وسوف يخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع.