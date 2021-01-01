

جنين ديناصور متكامل داخل بيضة عمرها 70 مليون عام.. آخر اكتشافات الصين جنين ديناصور متكامل داخل بيضة عمرها 70 مليون عام.. آخر اكتشافات الصين

اكتشاف جديد وغريب أعلن عنه علماء صينيون، وهو إيجاد بيضة تحتوي على جنين ديناصور محفوظة بشكل مثالي، كانت على وشك «الفقس»، كما يحدث مع بيض الدجاج، الأمر الذي أدهش العالم نظرًا لانقراض الديناصورات منذ قرون العصور القديمة.



واكتشف العلماء الصينيون، بيضة الديناصور عن طريق الصدفة في مدينة «جانتشو» جنوب بكين، وقُدر عمرها بـ70 مليون عام على الأقل، كما أطلقوا على الجنين اسم «ينجليانج»، نسبة للمتحف الصيني الذي وُضع به، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن»؛ إذ حافظت البيضة على الهيكل العظمي للجنين في حالة جيدة، وتبين أنه ينتمي لفصيلة الديناصورات من نوع «أوفيرابتوريد».



طول بيضة جنين الديناصور

وبلغ طول بيضة الديناصور نحو 17 سم؛ إذ أن طول الديناصور داخلها يقدر بـ27 سم من الرأس إلى الذيل، وكان في وضع ملتفًا حول نفسه بداخلها، واعتقد الباحثون أنه في حالة أن الجنين كان قُدر له العيش، فإن طوله كان سيتراوح ما بين المترين إلى الـ3 أمتار.

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وأوضحت نتائج الاكتشاف التي نشرت في مجلة «iScience» العلمية، أمس الأول الثلاثاء، وأجراها الباحثون على وضع الديناصور داخل البيضة، أن تلك الحيوانات كانت تتحرك لتغير أوضاعها قبل خروجها من البيضة بطريقة مشابهة للطيور الصغيرة.اكتشاف غير مسبوقمن جانبها، قالت دارلا زيلينيتسكي، أستاذ مساعد في قسم علوم الأرض بجامعة كالجاري في كندا، من بين الفريق المشارك في الاكتشاف، إن عظام الديناصورات الصغيرة هشة، ومن النادر حفظها بالطريقة ذاتها التي وجدوها عليها، الأمر الذي يجعل ذلك الاكتشاف «غير مسبوق»، خاصة أنها لم ترى مثلها منذ عملها على بيض الديناصورات منذ 25 عاما.وأوضح وايسوم ما، الباحث في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، من بين المشاركين في الاكتشاف، أن أجنة الديناصورات المتعارف عليها كانت غير مكتملة، وهياكلها العظمية مفككة ومفصولة، إلا أن الجنين الجديد محفوظ بحالة جيدة داخل البيضة، ومستلقي في وضع مشابه للطيور.