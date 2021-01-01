اكتشاف جديد وغريب أعلن عنه علماء صينيون، وهو إيجاد بيضة تحتوي على جنين ديناصور محفوظة بشكل مثالي، كانت على وشك «الفقس»، كما يحدث مع بيض الدجاج، الأمر الذي أدهش العالم نظرًا لانقراض الديناصورات منذ قرون العصور القديمة.
واكتشف العلماء الصينيون، بيضة الديناصور عن طريق الصدفة في مدينة «جانتشو» جنوب بكين، وقُدر عمرها بـ70 مليون عام على الأقل، كما أطلقوا على الجنين اسم «ينجليانج»، نسبة للمتحف الصيني الذي وُضع به، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن»؛ إذ حافظت البيضة على الهيكل العظمي للجنين في حالة جيدة، وتبين أنه ينتمي لفصيلة الديناصورات من نوع «أوفيرابتوريد».
طول بيضة جنين الديناصور
وبلغ طول بيضة الديناصور نحو 17 سم؛ إذ أن طول الديناصور داخلها يقدر بـ27 سم من الرأس إلى الذيل، وكان في وضع ملتفًا حول نفسه بداخلها، واعتقد الباحثون أنه في حالة أن الجنين كان قُدر له العيش، فإن طوله كان سيتراوح ما بين المترين إلى الـ3 أمتار.
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التعليقات على جنين ديناصور متكامل داخل بيضة عمرها 70 مليون عام.. آخر اكتشافات الصين
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