تربية الكلب في البلكونة وآراء الفقهاء.. الإفتاء توضح

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هل تربية الكلاب فى البلكونة حرام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على صفحة الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.







وأجاب "شلبي"، قائلًا: إن الفقهاء اختلفوا فى هذة القصة فكثير منهم يقول ان الكلب اذا كان للحراصة او لصيد او لحاجة معتبره جائز ولا حرج فيه واذا كان لغير ذلك فهو حرام.

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وتابع: إلا أن بعض فقهاء المالكية يقولون ان اقتناء الكلب ليس حراما.حكم تربية الكلاب في المنزل؟أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول " ما حكم تربية الكلاب في المنزل حلال أم حرام؟حكم تربية الكلاب المنزلوقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن تربية الكلب جائزة، بشروط معينة ، منها: تخصيص مكان خاص به سواء في البلكونة أو السطح، فإن لم يتوفر ذلك فلا يدخل المكان الذي نصلي فيه.وأضاف: من الممكن تخصيص ثياب مخصصة للتعامل مع الكلاب في تربيتهم ، كما يكون إناء مخصص له للطعام والشراب.وينغبي أن يكون هناك غرض لاقتناء الكلب مثل الحراسة أو الصيد، فورد عن النبي أنه قال "من اتخذ كلبا أنقص الله من أجره كل يوم ، قيراطان، إلا كلب صيد أو حراسة" ففهم من هذا الحديث أنه يجوز تربية الكلب بغرض معين.وذكر أن من اتخذ كلبا لتربيته بدون غرض من الصيد أو الحراسة، فحكمه الكراهة في الإسلام.هل يجوز تربية الكلاب في المنزلورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟ ).وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.وأشارت الى أنه أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.حكم بيع الكلبذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 142): [وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ -كَالْكَلْبِ , وَالْفَهْدِ , وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ , وَالذِّئْبِ , وَالْهِرِّ , وَنَحْوِهَا- فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا]، وقال ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (17/ 288): [وفي قوله في الحديث: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث على ما ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن ثمن الكلب عمومًا].