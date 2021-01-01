خالد الجندي يطالب بقانون يمنع الخمر والبيرة والدخان .. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



طالب الشيخ خالد الجندي عضو مجلس الفقه ببرنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc، الدولة بإصدار قانون يمنع الخمور والبيرة والدخان بأنواعه، محذراً من خطورة ما ستؤديه هذه الأمور من كوارث مجتمعية نتيجة التقليد الأعمى.



بيع الخمور والبيرة

وقال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "لو صدر قانون لمنع بيع السجائر والمعسل هينضبط المجتمع، آه هيتقمص ناس، ويلفوها زي المخدرات، لكن الضرر هيقل.. الأيام الجاية هنلاقي تقليد أعمى والسكر هيؤدي لكوارث"، مؤكداً أن منع هذه الأشياء واجب لكي ينضبط المجتمع ويأمن الناس على ذويهم.



ولفت خالد الجندي إلى أن البعض قد يتحجج بالاقتصاد وضرره إلا أن الآية الكريم جاءت لتقول: " وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله"، داعياً ربنا يغننا بحلاله عن حرامه.

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وشدد أعضاء مجلس الفقه ببرنامج لعلهم يفقهون، على حرمة هذه الأشياء قائلين: "نطالب الدولة بمنع بيع الخمور والبيرة، لأنها حرام ومنكر ومن الكبائر، موضحين أن السجائر لديها نفس التحريم لما ورد في فتوى دار الإفتاء المصرية".كما أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفرق بين "لم أكذب ابدًا"، و"لم أكذب قط"، مضيفا بعض الجمل والكلمات المتداولة على ألسنة البعض تكون غير منضبطة لغويًا وغير صحيحة وتتنافى مع المقصود مع الأفعال، مثلما يقول الشخص "لم أكذب ابدًا"، و"لم أكذب قط"، لافتًا إلى أن الجملة الأولى خطأ والصحيح نطقها وفق الجملة الثانية.وقال خالد الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على " دي ام سي" أن كلمة "أبدًا"، تأتي لنفي المستقبل وليس الماضي، مضيفًا: إياك أن تستخدم كلمة أبدًا في نفى الماضي كونها خطأ.. أى شيء تريد نفيه في الماضي استخدم كلمة قط ولا تستخدم أبدًا".خالد الجندي: يجب تقويم بعض المصطلحات التي ننطق بها حتى تستقيم اللغة العربيةوتابع خالد الجندي: لن تفيد النفى في المستقبل والجملة الصحيحة في ذلك أن تقول "لن أكذب أبدًا"، وتابع:"ولم تفيد النفى في الماضى"، لافتًا إلى أن هذه محاولة المقصر الفقير لضبط اللسان، مضيفاً:" لأننا لا بد أن نسعى إلى تقويم بعض المصطلحات التي ننطق بها حتى تستقيم اللغة العربية كما يحب ربنا ويرضى".