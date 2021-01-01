قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير.
وتساءل بوتين، أثناء مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، ردا على سؤال عن ماهو الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد و"حق الفنان في التعبير"، تساءل بشأن ما إذا كانت هناك أي علاقة بين تنزيل صورة للزعيم النازي أدولف هتلر إلى موقع "الفوج الخالد" المكرس للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وحرية الإبداع.
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التعليقات على انتهاك المشاعر المقدسة للمسلمين.. بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
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