انتهاك المشاعر المقدسة للمسلمين.. بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير



بوتين بوتين





قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير.



وتساءل بوتين، أثناء مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، ردا على سؤال عن ماهو الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد و"حق الفنان في التعبير"، تساءل بشأن ما إذا كانت هناك أي علاقة بين تنزيل صورة للزعيم النازي أدولف هتلر إلى موقع "الفوج الخالد" المكرس للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وحرية الإبداع.

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وأضاف: "هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".وقال بوتين: "دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية. يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر".وتابع: "هل تمثل إهانة النبي محمد حرية الإبداع؟ لا أعتقد بذلك، وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى أكثر تشددا".