أعلن اللواء دكتور احمد إبراهيم مساعد اول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسى 2021\2022.
وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بأكاديمية الشرطة أن ٦٢٥٥٤ طالبا تقدموا لاختبارات أكاديمية الشرطة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والحاصلين على شهادات جامعية .
وأكد مساعد الوزير أنه تم قبول 2450 طالبا بكلية الشرطة لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ منهم 1000 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة.
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التعليقات على مساعد وزير الداخلية: قبول 2450 طالبا في أكاديمية الشرطة| فيديو
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