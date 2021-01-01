مساعد وزير الداخلية: قبول 2450 طالبا في أكاديمية الشرطة| فيديو

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أعلن اللواء دكتور احمد إبراهيم مساعد اول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسى 2021\2022.



وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بأكاديمية الشرطة أن ٦٢٥٥٤ طالبا تقدموا لاختبارات أكاديمية الشرطة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والحاصلين على شهادات جامعية .



وأكد مساعد الوزير أنه تم قبول 2450 طالبا بكلية الشرطة لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ منهم 1000 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة.

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وأكد رئيس أكاديمية الشرطة أن المتقدمين للاختبارات والذين بلغ عددهم ٦٢٥٥٤ طالبا خضعوا للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولى أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الالتزام فى إنفاذ ذلك تنفيذا للقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٥ بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٨٦٤ لسنة ١٩٧٦.وأضاف مساعد الوزير أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى فى إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، ويقوم الحاسب الآلى بترتيب الطلاب وفقا للاعلى فى مجموع درجات الاختبارات، وتم قبول العدد المستهدف منهم والذى بلغ ٢٤٥٠ طالبا بصورة آلية دون تدخل لأى عنصر بشرى.