فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي.. «القلعة الحمراء» تنافس ريال مدريد في عدد البطولات (فيديو)



فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي

أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي.



وقال قنديل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، إن جمهور الأهلي دعم الفريق في ملعب المباراة منذ اللحظة الأولى، فضلًا عن حرص كابتن



الخطيب على تقديم الدعم المعنوي للاعبين، مشيرًا إلى أن الأهلي يأتي في المركز الثاني بعد ريال مدريد بقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات بفارق بطولتين.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي، بعد الفوز بنتيجة 6-5، بركلات الترجيح، بعد انتهاء