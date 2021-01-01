الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 3 جثث في المجاري المائية



وزارة الداخلية المصرية وزارة الداخلية المصرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات إلقاء 3 جثث في المجاري المائية بمحافظة الشرقية، وتبين أن وراء الواقعة 7 أشخاص.



وأظهرت التحقيقات وجود خلافات بين أحد المجنى عليهم وأحد الأشخاص قام بالاتفاق مع 11 شخصا لـ4 منهم معلومات جنائية على الانتقام منه.



واعترف المتهمون باستدراج المجني عليه ولدى مشاهدتهم لسيارة المجني عليهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة صوب السيارة لاستيقافها أحدثت إصابة أحدهم التي أودت بحياته، وقاموا بتكبيل الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم، وعقب نقلهما قاموا بالتخلص منهما وألقوا جثتيهما بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة الزقازيق.