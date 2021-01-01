شاهد.. بلطجي يفرض الإتاوة على أصحاب المطاعم في عين شمس



بلطجي يفرض الإتاوة بلطجي يفرض الإتاوة

تضرر ملاك المطاعم والمحال التجارية بشارع بن الحكم دائرة قسم شرطة عين شمس، من أحد المسجلين خطر وشهرته "صلاح الجزار"، من اعتدائه الدائم عليهم بالضرب والسب وتكسير مصادر رزقهم، بسبب فرضه الإتاوة على المحال المتواجدة على الشارع الرئيسي، ومن يرفض يكون مصيرة الضرب والسب وتكسير محتويات المطعم.



ملاك المطاعم والمحال التجارية، أرسلوا مقطع مصور للبلطجي المشار إليه، حال تحطيمه لأحد المطاعم المتواجدة بالشارع، لرفضه دفع الإتاوة،



وضربه لأحد عمال المطعم وإصابته بجروح بأماكن متفرقة بالجسم.

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يظهر المسجل المشار إليه في المقطع المصور، ممسكا بـ"شومة" ويبدأ في تكسير محتويات المطعم، وجميع العاملين به يقفون بعيدًا عنه خشية من بطشه، وأي جزء آخر من الفيديو يظهر وهو يحاول فتح "درج" النقود، للحصول على ما باخله من أموال حصيلة بيع المطعم.العاملين بالمطعم توجهوا لقسم شرطة عين شمس مساء السبت، وحرروا محضر بالواقعة المتكررة، برقم 12384 لسنة 2021، ولم يتم التحرك لضبط المتهم.أحد شهود العيان على الوقائع المتكررة من البلطجي، قال لـ"الوفد" إن المسجل خطر "صلاح الجزار"، دائم الاعتداء على أصحاب المطاعم وهو في حالة سكر، وجميع من يحاول أن يبلغ عنه الشرطة يتعرض للتهديد بالإيذاء حتى أن محرري المحضر من المطعم المشار الية، تعرضوا للتهديد للتنازل عن البلاغ حتى لا يتعرضوا لبطش هذا البلطجي.