اعتدى عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، لفظيًا على شابين مقدسيين وأشهر سلاحه في وجهيهما، أثناء عملهما في تل أبيب.
وقالت مصادر إن الشابين من القدس ويدعيان محمد عيسى (22 عاما)، ومحمد شويكي (20 عاما)، وتعرض لهما النائب المتطرف وهددهما بالسلاح أثناء عملهما.
وأضاف شويكي في تصريح يتفق مع مشاهد فيديو نشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "كنت برفقة زميلي محمد في العمل لنتفاجأ بترجل عضو الكنيست بن جفير من المركبة موجها كلمات وألفاظ نابية ضد العرب والفلسطينيين، مطالبا مرافقه بإحضار السلاح وأشهره في وجهينا".
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التعليقات على عضو كنيست متطرف يشهر سلاحه في وجه فلسطينيين خلال عملهما في تل أبيب
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