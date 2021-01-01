ذكرت قناة إيران "إنترناشيونال" أنه بات يشتبه على نطاق واسع في أن المبعوث الإيراني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الذي توفي الثلاثاء، بعد إجلائه إلى طهران، هو القائد في فيلق القدس الذي رصدت الولايات المتحدة 15 مليون دولار أمريكي لرأسه.
وأوضحت القناة أن الشكوك تزايدت حول الهوية الحقيقية للسفير الإيراني وبلغت آفاقاً جديدة، بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في نعيها أن السفير حسن إيرلو "كان معروفًا أيضًا بالجنرال شهلائي" قبل إزالتها في وقت لاحق مساء اليوم الإشارة إلى الشلاعي من موقعها على الإنترنت.
توفي السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي حسن إيرلو، الثلاثاء، بعد يومين من إعادته من اليمن على متن طائرة عراقية بالتنسيق مع السعودية التي تفرض حصاراً جوياً على الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران. تصر إيران على أنه تم إجلاؤه من اليمن بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكن لم يكن إنقاذه ممكناً.
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التعليقات على مفاجأة مدوية بشأن هوية سفير إيران المتوفى..جنرال متخفٍ ورأسه بـ15 مليون دولار
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