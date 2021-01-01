مفاجأة مدوية بشأن هوية سفير إيران المتوفى..جنرال متخفٍ ورأسه بـ15 مليون دولار



سفير إيران المتوفى سفير إيران المتوفى



ذكرت قناة إيران "إنترناشيونال" أنه بات يشتبه على نطاق واسع في أن المبعوث الإيراني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الذي توفي الثلاثاء، بعد إجلائه إلى طهران، هو القائد في فيلق القدس الذي رصدت الولايات المتحدة 15 مليون دولار أمريكي لرأسه.



وأوضحت القناة أن الشكوك تزايدت حول الهوية الحقيقية للسفير الإيراني وبلغت آفاقاً جديدة، بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في نعيها أن السفير حسن إيرلو "كان معروفًا أيضًا بالجنرال شهلائي" قبل إزالتها في وقت لاحق مساء اليوم الإشارة إلى الشلاعي من موقعها على الإنترنت.



توفي السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي حسن إيرلو، الثلاثاء، بعد يومين من إعادته من اليمن على متن طائرة عراقية بالتنسيق مع السعودية التي تفرض حصاراً جوياً على الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران. تصر إيران على أنه تم إجلاؤه من اليمن بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكن لم يكن إنقاذه ممكناً.

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الوكالة الإيرانية تنعيه بـ الشهيدوكتبت الوكالة الإيرانية في النعي الذي أشار إلى إرلو بأنه شهيد:"لقد كان أحد قادة المقاومة ودوره المحوري إلى جانب الشهيد قاسم سليماني في إجبار الولايات المتحدة على الخروج من العراق (خلال ولاية أوباما الأولى) وكذلك في طرد مجاهدي خلق من العراق من بين أعماله التي لا تُنسى".يُخصص لقب الشهيد عادةً لمن قُتلوا في المعركة و"المقاومة" مصطلح تستخدمه الجمهورية الإسلامية لوصف حلفائها ووكلائها في المنطقة.وفي مراسم تشييع إيرلو الأربعاء، وصفه نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي أيضًا بأنه "مقاتل في جبهة المقاومة" واتهم الولايات المتحدة وحلفائها بتأخير إجلاء إيرلو من صنعاء ووفاته.