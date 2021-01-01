30 ديسمبر.. بدء الامتحانات بآداب عين شمس وسط إجراءات احترازية مشددة



كلية الآداب جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس





أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بالكلية يوم الخميس الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ وان تنتهي الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢.





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وأشار إلى أن الامتحانات ستقام وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.كما أكد " عميد الكلية " على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية .موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة ابراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن ، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.تربية حلوان تنظم دورة تدريبية بعنوان «مهارات التواصل الفعال.. الصرف اللغوي»|صوروأشاد " عميد الكلية" بالجهود المبذولة من جميع الإدارات المسئولة عن الامتحانات لسرعة انجاز الاستعدادات ، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية.من جانبها أوضحت د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ٥ فترات يوميا بدءا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.وأشارت إلى أنه تم التأكيد علي تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية، كما تحرص إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس .