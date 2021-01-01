اعتماد جداول امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في الدقهلية



وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وزارة التربية والتعليم بالدقهلية





اعتمدت اليوم الأربعاء جداول امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في الدقهلية، لعام 2021/2022 للتعليم العام والفني للصفوف ( الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، والأول والثاني الاعدادي ، والأول والثاني الثانوي العام والفني ).



والمقرر لها أن تبدأ يوم 15 يناير وتنتهي يوم 26 يناير القادم وجدول امتحانات إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية العامة والمهنية " والتي المقرر لها أن تبدأ يوم 29 يناير وتنتهي يوم 3 فبراير القادم .

ومن جانبه أكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان عدد طلاب النقل للمرحلة الابتدائية هم 424 الف و 787 طالب وطالبه وذلك في عدد 1,369 لجنة سير امتحان ، وعدد طلاب النقل للمرحلة الإعدادية 242 الف و 490 طالب وطالبة وذلك في عدد 847 لجنة ، وعدد طلاب النقل للمرحلة الثانوية العامة والفنية 99 الف طالب وطالبة وذلك في عدد 226 لجنة ، بينما إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة والمهنية 12 الف طالب وطالبة وذلك في عدد 649 لجنة سير امتحان .وأضاف بأنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الامتحانات مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقائية من انتشار فيروس كورونا .وأوضح أنه يجرى إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكونترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وذلك بتوفير الجو الملائم لهم .



















