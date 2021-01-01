جامعة حلوان: لا تهاون في عدم دخول غير المطعمين الامتحانات

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كشف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، عن موقف الطلاب غير المطعمين وغير الراغبين فى تلقى التطعيمات بشأن دخولهم الى إمتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 / 2022 .



وقال الدكتور إمام فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الكلية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم السماح بدخول الامتحانات للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.



وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان، أن جميع غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا لن يتم دخولهم الامتحانات، وأنه يشترط أن يكون الطالب حاصلا على جرعة واحدة على الأقل لكي يتم السماح له بدخول الامتحانات والجامعة.

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وأكد على أن الكلية سوف تقوم بهذا بلا أدنى مواربة ولن يتم السماح بأي أعذار بهذا الشأن .وكان قد أعلن الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن شهر يناير 2022 سيكون نهاية الفصل الدراسي الأول وستعقد الامتحانات مع بداية الشهر وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى.وتستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021 لجميع الفرق الدراسية بالكلية.وأضاف أن الامتحانات سوف تعقد فى مقر الكلية اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يناير 2022.جدير بالذكر أن المجلس الأعلي للجامعات، كان أعلن أن العام الدراسي بدأ في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.وكما حدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022 ، حتي الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول موعد امتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.