حكم قطيعة صلة الرحم إذا فشلت جميع الحلول؟.. الإفتاء تجيب

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حكم قطيعة صلة الرحم إذا فشلت جميع الحلول؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



حكم قطيعة صلة الرحم إذا فشلت جميع الحلول؟

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بـ صلة الرحم، موضحاً أن الأذى الذي يأتي من بعض الأقارب يكون مبرراً في تحاشيهم.

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ولفت وسام إلى أن السائل عليه الصبر، وإلا فله في الشرع فسحة في درء المفاسد بأن يتحاشى العلاقات المرهقة، مؤكداً أنه ليس شرطاً أن يحدث تداخل في العلاقات لتكون مرهقة فقد يكون هناك تواصل سريع، وهذه يقدرها الإنسان بتقوى الله، فطالما قريب يؤذي فلا ضرر ولا ضرار.عقوبة قطع صلة الرحمقطيعة الرحم إثم عظيم، وأجمع الفقهاء على حرمته، وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على صلة الرحم، وتؤكد أن أجر صلة الرحم عظيم ويكون من أسباب دخول فاعله الجنة، وعدّ الإسلام صلة الرحم بالواجبة وحرّم القطيعة وجعلها من الكبائر التي تُدخل صاحبها النار، بل وصل الأمر إلى أنَّ من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله؛ فلا يجوز أن يقطع الشخص رحمه لأنهم قطعوه بل الأجر الأعظم عند صلة من يقطع.فضل صلة الرحم- تحقيق الصلة مع الله- تعالى- في الدنيا والآخرة؛ فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقرأوا إن شئتم: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»، رواه البخارى.- تحقيق محبة الله تعالى ومحبة الناس.- بسط في الرزق وزيادة البركة في العمر وتعمير البيت.- إكرام الفرد بالميتة الحسنة وإبعاد الميتة السيّئة عنه.- دخول الجنة مع أول الداخلين.- كثرة النعم ودفع النقم عن الإنسان.- تقوّي مشاعر الأخوّة والودّ والمحبّة والتكاتف.- بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة.