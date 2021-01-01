ما المقصود بـ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟.. الإفتاء تجيب



الشيخ محمد وسام الشيخ محمد وسام



ما المقصود بـ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الظاهر من حديث النبي أن المراد السنة، فالنبي يؤكد على فضل صلاة الفجر، وقال بعض العلماء هما صلاة الفجر، موضحاً ان الأمر مختلف فيه.



وشدد على أن أداء صلاة الفجر وركعتي السنة يصيب بهما المسلم مراد النبي، لذا يجب أن يحرص عليهما.

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