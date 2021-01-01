سنة أولى جواز.. إزاى تجددى حياتك مع جوزك وتخليها شهر عسل على طول؟

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صورة الخبر: سنة أولى جواز
سنة أولى جواز


عندما ينتهى شهر العسل، تظهر بعض المشاكل والخلافات البسيطة الناتجة عن سوء التفاهم بين الزوجين والتى يمكن أن تؤثر بشكل سلبى على علاقتهما، وقد يدوم هذا التأثير لفترة من الوقت، ويشعر الزوجان بالتعاسة، ويزداد سوء التفاهم بينهما، وهذا أمر طبيعى يحدث فى العام الأول من الزواج، ولكن على الزوجة أن تتفهم ذلك وتحاول أن تطبق عدة نصائح تساعد على تقوية علاقتها بزوجها من جديد، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "parenting firstcry".

إزاى ترجعى علاقتك بزوجك أقوى من الأول؟

اظهرى حبك له
قد يشعر الرجل بتغير مشاعر زوجته إذا لم تظهر حبها له دائماً، لذلك عليها أن تردد عبارات رومانسية مع رسم ابتسامتها على وجهها، والتعامل معه بطريقة لطيفة تجعله يشعر بحبها وإهتمامها به.


اطبخى أكلات بيحبها
"الطريق لقلب الراجل معدته"، يجب أن تطبق المرأة هذه الحكمة الشعبية وتهتم بطهى أفضل الأطعمة التى يحبها الرجل، سواء فى فترة تناول الغداء أو العشاء، وبذلك تجعله يشعر بالسعادة وباهتمام زوجته به.

شاركيه اهتماماته
يجب على الزوجة أن تشارك زوجها فى ممارسة هواياته الفنية والرياضية المفضلة، سواء بالمشى لمسافات طويلة أو مشاهدة أنواع معينة من الأفلام أو ممارسة رياضة الجرى.



حضرى مفاجأة
يجب على الزوجة أن تجدد حياتها الزوجية من خلال تحضير مفاجأة لزوجها من خلال شراء هدية له أو تحضير عشاء رومانسى فى المنزل، ما يساعد على تجديد حياتها الزوجية.

اتفرجوا على فيلم رومانسى
ينصح أيضاً بمشاهدة فيلم رومانسى مع الزوج، حيث يساعد ذلك على الشعور بالاسترخاء، كما يساعد الزوجين على تذكر أجمل ذكريات حبهما فى أول العلاقة.



اتكلمى معاه
يجب على الزوجة أن تتحدث كثيراً مع الزوج وتعبر له عن مشاعرها تجاهه، وتتحدث معه عن المشاكل التى يمكن أن تهدد حياتهما حتى يستطيعان تجاوزها معاً الفترة المقبلة.

المصدر: موقع "parenting firstcry"

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