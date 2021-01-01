ما زال فيروس كورونا منتشرا حول العالم بسلالته الجديدة، مما يلزم الكثير بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، وارتداء قناع الوجه والالتزام بغسل اليدين بين الحين والآخر، وتجنب التواجد في أماكن التجمعات، وغيرها من النصائح التي يجب على الإنسان اتباعها للوقاية من الإصابة بالفيروس وسلالته، ولاقتراب الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة خلال الفترة المقبلة، قد يفضل البعض الاحتفال في المنزل، لتجنب التعرض للإصابة بالفيروس، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع عدة طرق، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
إزاى تحتفل في البيت؟
زين بيتك
يجب تزيين البيت بالزينة الملونة وتزيين شجرة الأرز بقصاصات الأوراق الملونة والتي يمكن الحصول عليها من خلال قص الأوراق الملونة من الكتب القديمة وتجمع أفراد الأسرة لتصميمها، مما يساعد على الشعور بالسعادة، وكذلك تزيين النوافذ ويمكن تجديد طلاء بعض الجدران للشعور بالتغيير.
اعملى أكلات وحلويات
يجب أفراد الأسرة أن يتشاركوا في طهى أطعمة مختلفة من الأصناف التي يفضلها أفراد الأسرة، من مشويات وحلوى.
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التعليقات على 5 طرق هتساعدك تحتفل بعيد الميلاد وبرأس السنة في البيت.. لو مش عايز تخرج
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