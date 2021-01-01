5 طرق هتساعدك تحتفل بعيد الميلاد وبرأس السنة في البيت.. لو مش عايز تخرج



طرق هتساعدك تحتفل بعيد الميلاد وبرأس السنة طرق هتساعدك تحتفل بعيد الميلاد وبرأس السنة

ما زال فيروس كورونا منتشرا حول العالم بسلالته الجديدة، مما يلزم الكثير بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، وارتداء قناع الوجه والالتزام بغسل اليدين بين الحين والآخر، وتجنب التواجد في أماكن التجمعات، وغيرها من النصائح التي يجب على الإنسان اتباعها للوقاية من الإصابة بالفيروس وسلالته، ولاقتراب الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة خلال الفترة المقبلة، قد يفضل البعض الاحتفال في المنزل، لتجنب التعرض للإصابة بالفيروس، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع عدة طرق، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



إزاى تحتفل في البيت؟



زين بيتك



يجب تزيين البيت بالزينة الملونة وتزيين شجرة الأرز بقصاصات الأوراق الملونة والتي يمكن الحصول عليها من خلال قص الأوراق الملونة من الكتب القديمة وتجمع أفراد الأسرة لتصميمها، مما يساعد على الشعور بالسعادة، وكذلك تزيين النوافذ ويمكن تجديد طلاء بعض الجدران للشعور بالتغيير.



اعملى أكلات وحلويات



يجب أفراد الأسرة أن يتشاركوا في طهى أطعمة مختلفة من الأصناف التي يفضلها أفراد الأسرة، من مشويات وحلوى.

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تحضير ملابس الاحتفالينصح أيضاً بشراء ملابس جديدة لارتدائها خلال الحفل، سواء ملابس سانتا كلوز مناسبة للأطفال والكبار أو ملابس أخرى لارتدائها خلال الحفل، مما يساعد على شعور أفراد الأسرة بالسعادة.اتفرجوا على فيلم عيد الميلادينصح بأن تتجمع أفراد الأسرة لمشاهدة أفلام تتحدث عن الاحتفال بعيد الميلاد، مع تناول أنواع مختلفة للتسلية من لب وفول سودانى وغيرها من الأطعمة .غنوا وارقصواينصح أيضاً بأن تتجمع أفراد الأسرة بالرقص والغناء على نغمات الموسيقى، مما يساعد على شعورهم بالسعادة خلال الحفل ويجعلهم يشعرون كما لو أنهم يحتفلون بأحد المطاعم.