طفلك أنانى مع اخواته..6 طرق هتساعدك على تغييره أهمها اعملى حدود للدلع



طفلك أنانى مع اخواته طفلك أنانى مع اخواته



قد تلاحظ الأم أثناء لعب أطفالها في المنزل بأن أحدهم يستحوذ على كل الألعاب ويرفض أن يعطى أحدهم لشقيقه، مما يجعلها تنتبه لسلوكه الغريب الذى يتبعه في تعامله مع شقيقه من رفضه لإعطائه لأى دمية يمتلكها أو مساعدته في أي شيء وكذلك استحواذه على كل الحلوى المتواجدة في المنزل، وكل هذه السلوكيات تدل على أن الطفل يتسم بالأنانية ويجب على الأم أن تتعامل مع هذا السلوك منذ البداية حتى لا يستمر معه طوال حياته، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير طرق التعامل مع الطفل الأنانى، وفقاً لما ذكره موقع "parenting.firstcry".



لماذا يتسم طفلك بالأنانية ؟



يتسم الطفل بالأنانية لعدة أسباب منها شعوره بإهمال والديه له، وغيرته الشديدة من أشقائه، وتدليل والديه له أيضاً قد يتسبب في أنانيته، أو هوس الطفل بذاته.



إزاى تتعاملى مع طفلك الأنانى؟



افهمى سبب أنانيته



يجب على الأم أن تفهم سبب أنانية طفلها، لتعالجه مع البحث عن: هل يتشاجر الطفل مع زملائه أو يعانى من مشكلة في المدرسة، مع ضرورة أن تكتب الأم قائمة بهذه الأسباب لتعالجها .

قد يعجبك أيضا...

اوعى تسامحيه على أنانيتهيجب على الأم أن تخبر طفلها بأنها لن تسامحه على أنانيته مع الآخرين، كما يجب عليها أن تكون حازمة في موقفها، مع إلزامه بأن يتخلص من أنانيته في تعامله مع أشقائه أو زملائه مع إخبارها له بخطورة سلوك الأنانى مع الغير وعواقبه بعد ذلك.ساعديه يحس بغيرهالأطفال الذين يضعون أنفسهم في مكان الآخرين يشعرون بألمهم، ويكونون أكثر عرضة لأن يكونوا كرماء، لذلك على الأم أن تعلم طفلها أن يضع نفسه مكان شقيقه عند تعامله معه بأنانية وكيف يشعر شقيقه تجاه تعامله معه، ومن ناحية أخرى تعلمه أن يضع نفسه مكان شقيقه أيضاً إذا تعاون معه وكيف يساعد ذلك على تقوية علاقتهما وشعور شقيقه بالسعادة.علمى طفلك نكران الذاتأفضل طريقة لعلاج الأنانية هي تربية الطفل على نكران الذات عند التعامل مع الآخرين وضرورة أن يتسم بالكرم معهم، كما تمدحه على فعله.اعملى حدود للدلعيصبح الطفل أنانيا عندما يحصل على ما يريده، لذلك يجب على الأم أن تضع حدودا عند تدليل طفلها وألا تعطيه كل ما يريده دائماً حتى وإن بكى أو صرخ مع التأكيد على أفراد العائلة بأن يتعاملوا معه بنفس الطريقة.خليكى قدوةالأطفال يتعلمون سلوكهم من والديهم، لذلك على الأم أن تتصف بالكرم عند تعاملها مع الآخرين، ليتخذها طفلها قدوة ويساعد أشقاءه ويحب الخير لغيره.