صينية بطاطا بالقرع
تعد البطاطا من الأكلات المميزة في فصل الشتاء، ويميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الحلويات بكميات كبيرة في فصل الشتاء، لكي توفر المزيد من الطاقة للجسم، ولكن بعض الأمهات تفضل تحضير الحلويات في المنزل بطرق صحية ولذيذة.
وإليك طريقة تحضير بطاطا بالقرع بالخطوات .
مقادير صينية بطاطا بالقرع
نصف كيلو بطاطا مبشورة
نصف كيلو جزر مبشور
نصف كيلو قرع مبشور
باكو بيكنج بودر
1 كوب دقيق
1 كوب لبن
4 بيضة
فانيليا
1 كوب سكر
نصف كوب سمنة
قشطة للوجه
طريقة تحضير صينية بطاطا بالقرع
* يضرب في الخلاط اللبن والبيض والسكر والسمنة والفانيليا
* يخلط القرع والبطاطا والجزر مع خليط اللبن والدقيق والبيكنج بودر
* يمكن إضافة القشطة
* يوضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الزيت
* توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج
* تترك لتبرد ثم تقطع وتقدم
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