طريقة تحضير صينية بطاطا بالقرع



صينية بطاطا بالقرع صينية بطاطا بالقرع





تعد البطاطا من الأكلات المميزة في فصل الشتاء، ويميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الحلويات بكميات كبيرة في فصل الشتاء، لكي توفر المزيد من الطاقة للجسم، ولكن بعض الأمهات تفضل تحضير الحلويات في المنزل بطرق صحية ولذيذة.





قد يعجبك أيضا...

وإليك طريقة تحضير بطاطا بالقرع بالخطوات .مقادير صينية بطاطا بالقرعنصف كيلو بطاطا مبشورةنصف كيلو جزر مبشورنصف كيلو قرع مبشورباكو بيكنج بودر1 كوب دقيق1 كوب لبن4 بيضةفانيليا1 كوب سكرنصف كوب سمنةقشطة للوجهطريقة تحضير صينية بطاطا بالقرع* يضرب في الخلاط اللبن والبيض والسكر والسمنة والفانيليا* يخلط القرع والبطاطا والجزر مع خليط اللبن والدقيق والبيكنج بودر* يمكن إضافة القشطة* يوضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الزيت* توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج* تترك لتبرد ثم تقطع وتقدم