أكلات فرنسية.. طريقة عمل كرات الدجاج المقلية



كرات الدجاج المقلية كرات الدجاج المقلية





تعتبر طريقة عمل كرات الدجاج المقلية من أهم الأكلات الفرنسية الشهيرة والتي تقدم مع المكرونة الاسباجيتي، ومن ثم تناقلت في المطبخ العالمي، لذا إن كنتم من عشاق التجديد فعليكم بتجربة هذه الوصفة المميزة والشهية والتي ستنال إعجاب الأطفال والكبار.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات الدجاج المقلية والمقتبسة من المطبخ الفرنسي، ولا تستغرق سوى 30 دقيقة بحد أقصى، وتكفي هذه الوصفة لـ 6 أشخاص، ويمكن تقديمها على الغداء مع المكرونة والسلطة الخضراء أو الطحينة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية ..

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طريقة عمل كرات الدجاج المقليةطريقة عمل كرات الدجاج المقليةمقادير طريقة عمل كرات الدجاج المقلية :500 جرام دجاج مفرومبصلة مفرومة½ كوب بقسماط مطحون2 ملعقة كبيرة صنوبر محمص مفروم¼ كوب كزبرة طازجة مفرومة½1 ملعقة صغيرة كمون½1 ملعقة صغيرة بابريكاملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة فلفل2 ملعقة كبيرة طحينزيت للتحميرطريقة عمل كرات الدجاج المقلية :1- يمزج الدجاج مع البصل، البقسماط المطحون، الكزبرة، الصنوبر، الكمون، البابريكا، الملح والفلفل في وعاء كبير.2- يشكل المزيج على هيئة كرات صغيرة، ثم نقوم بتصفيتها في صينية مفروشة بورق الخبز، وتدخل إلى البراد لمدة ساعة.3- يتم تسخين الزيت للتحمير، وتغطى كرات الدجاج بالطحين ، ونقوم بنفض الطحين الزائد منها.4- يتم قلي كرات الدجاج لمدة 8 دقائق، ونقوم بتقليبها مرة واحدة بعد نصف المدة.5- تقدم كرات الدجاج المقلية مع المكرونة الإسباجيتي أو البطاطس المقلية .