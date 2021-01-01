6 خطوات تساعد على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام



هشاشة العظام هشاشة العظام



هشاشة العظام مرض يضعف العظام ويزيد من مخاطر الكسور فيما يلي ست خطوات لمساعدتك على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام:



1. تعرفي على المخاطر



معرفة المخاطر التي تتعرض لها هي الخطوة الأولى للوقاية و تشمل عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام التقدم في العمر وانخفاض كتلة العظام ، وتاريخ الإصابة بالكسور ، والتدخين .

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2. التمرينتعتبر التمارين الرياضية ، وخاصة تمارين حمل الوزن مثل المشي ، مهمة لصحة العظام بشكل جيد و يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من هشاشة العظام تجنب الانحناء الأمامي للعمود الفقري .نشرة المرأة والصحة: نصائح تمنح مرضى هشاشة العظام جودة الحياة وتجنبهم الآلام.. عدوى كورونا .. تفسير علمي جديد لظاهرة محيرة3. تناولي الكالسيوم وفيتامين دتأكدي من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د. يحتاج معظم البالغين إلى 1000 إلى 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا (حسب العمر)4. التوقف عن التدخينالتدخين عامل خطر لهشاشة العظام ، والإقلاع عنه ضروري لصحة جيدة بشكل عام ، بما في ذلك صحة العظام.5.علاج السبب الكامن وراء الكسرإذا كنت تعاني من كسر ، فتأكد من تقييمك وعلاجك من هشاشة العظام. يمكن أن تساعد العلاجات الطبية الحالية في منع حدوث كسور في المستقبل ، وقد تساعد الأدوية الجديدة قيد التقييم حاليًا في بناء العظام لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض كتلة العظام.