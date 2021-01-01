

علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب



يعتمد علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب على حدتها، حيث أن البقع البنية يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع أنواع البشرة، ولكنها أكثر شيوعًا عند البالغين ذوي البشرة الفاتحة، وعلى عكس النمش ، وهو أمر شائع عند الأطفال ويتلاشى دون التعرض للشمس ، فإن البقع العمرية لا تتلاشى.







علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب

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ولا تتطلب البقع البنية رعاية طبية فيمكن علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب، ويمكن للطبيب أن ينظر إلى البقع السوداء أو التي تغير مظهرها؛ حيث يمكن أن تكون هذه التغييرات علامات على سرطان الجلد ، وهو شكل خطير من سرطان الجلد.وقد يرغب الكثيرون في علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب لأنها تعد أكثر أمانا وآثارها الجانبية محدودة، ولكن الدراسات التي تدعم العلاجات المنزلية لعلاج البقع البقع البنية في الجسم بالأعشاب محدودة ، ولا تقدم هذه الخيارات نفس نتائج الجودة التي توفرها الادوية والكريمات أو الوصفات الطبية أو العلاجات، وهناك بعض طرق علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب، وتشمل ما يلي :1- الصبار وفيتامين سي :الصبار و فيتامين C العمل في نفس الطريق إلى الجلد تفتيح، وإنهم قادرون على تثبيط إنتاج الميلانين عن طريق تقليل نشاط التيروزيناز، وهو الإنزيم اللازم لصنع الميلانين، ومن الطرق الملائمة لاستخدام الصبار على ساقيك شراء هلام الصبار وتطبيقه مرة أو مرتين يوميًا على البقع البنية، وفي حين أن فيتامين سي مكون غير مستقر للعمل معه ، فقد ثبت أنه يعمل بشكل جيد في مصل الدم.2- مستخلصات الشاي الأخضر والكركم والصويا :وهناك بعض الأدلة على أن مستخلصات الشاي الأخضر والكركم وفول الصويا يمكنها تفتيح البشرة، وتظهر الأبحاث أن الشاي الأخضر يمكن أن يعالج البقع البنية بشكل فعال، وفي حين أن هذا قد يكون بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ، إلا أن العلم لم يثبت ذلك.طريقة علاج البقع البنية في الجسم3- الكركم :ويعتبر الكركم هو عنصر فعال آخر ثبت أنه يقلل من ظهور البقع الداكنة ويمكن أن يساعد الكركم أيضًا في علاج حروق الحلاقة عن طريق تلطيف الالتهاب، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للبشرة المتهيجة بسبب الحلاقة.4- فول الصويا :ويعتبر فول الصويا لديه القدرة على منع إنتاج الميلانين؛ حيث إنه يحسن بشكل فعال التصبغ والبقع البنية على البشرة بشكل عام ، مما يجعله علاجًا جيدًا لعلاج البقع البنية في الجسم.5- خل حمض التفاح :خل التفاح هو عنصر آخر شائع الاستخدام للعناية بالبشرة في المنزل، عند وضعه موضعيًا على البقع البنية في الجسم ، فإنه يعمل كعامل تقشير لإزالة الطبقات العليا من الجلد، ويكشف عن بشرة جديدة أفتح تحتها، ويمكن لخل التفاح أن يضر بشرتك إذا لم يتم تخفيفه أولاً: استخدم مقدارًا من خل التفاح مقابل ثلاثة مقادير من الماء، ومع ذلك يجب على أصحاب البشرة الحساسة تجنب استخدام هذا العلاج المنزلي لعلاج البقع البنية .